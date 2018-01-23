《MCGEEVER专栏》金融市场2017年的大好形势可能正在悄然生变

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月22日 - 虽然2017年全球政治不确定性越来越大，但金融市场有三个趋势是确信无疑的，那就是股市高涨、波动性减弱以及美国收益率曲线趋平。

随着2018年的展开，其中的一个趋势仍在延续。美国股市继续高歌猛进，今年以来已上涨5%。道琼工业指数已突破26,000点大关，在今年迄今的13个交易日中，有10个交易日刷新纪录新高。

但在突然间，波动性和收益率曲线走势却不再照旧。上周标普500指数的隐含波动率指数(VIX)跳升至逾一个月高位，收益率曲线也趋陡，尽管之前的基数比较低。

需要明确的是，现在说这预示着市场将出现期待已久的回调还为时过早，更别说市场崩盘了。实际上，这更有可能预示未来市场将更加波动，归因于税改带来的增长加快，通胀预期，以及股市加速上涨。

无论结果如何，这都表明，债市和股市数年来顺风顺水的行情可能接近尾声，造成市场波动的因素或许不只是对修正的担忧。

过去30年，波动率指数和标普500指数之间的负相关--股市上涨的同时波动率下降--实际从未被打破。期间多数时候，以日线和周线来看，两者均呈现高度负相关，相关系数为-0.75或以上，完全负相关时系数订在-1.0。

低隐含波动率既鼓励了冒险也反映了冒险，说成是股市上涨的基石也不为过，而高隐含波动率则反映了相反的情况。

一周相关系数目前为-0.55，为2005年4月以来最低。1月12日时日线相关系数为-0.46，创一个月最低，也是近一年低点。

波动率指数和标普500指数相关系数--周线图reut.rs/2Dssjjh

波动率指数和标普500指数相关系数--日线图reut.rs/2E1pvKT

投资者及交易商自然仍为较低的波动率进行布局。交易最活络、2月14日到期的VIX合约，其行权价在10.0-13.0的买权有411,283口未平仓合约。行权价相同的卖权未合仓合约则高达811,738口。

3月21日到期的VIX合约也严重偏向卖权而非买权，分别为295,175和205,818口，而4月18日则为138,132和89,611口。

但详究3月及4月合约后发现，行权价最高的买权未平仓合约比卖权还多。行权价为13.0的3月合约买权有84,601口，卖权有56,235口；行权价为15.0的4月买权及卖权合约则分别为70,009口及49,541口。

这种情况相当正常。因为这些行权价属于“价外”，为投资者提供最便宜的保险，以防范波动率上扬。

但另一解读是投资者在彻底调整仓位，迎接波动率上升的到来。

此外，尽管美联储升息，但收益率曲线拉平是导致去年美国金融环境那么大幅放松的主要原因。根据高盛，上次金融环境出现如此宽松的情况是在2014年。

目前断言持续四年的收益率曲线拉平趋势结束仍为时尚早。去年收益率曲线曾六次出现陡升10个基点或更多的情况，但两年期和10年期收益率之差本月稍早却触及10年低点49个基点。

尽管如此，本月收益率曲线已经出现了两次快速趋陡的情况，周一10年期收益率升至2.67%，创下2014年7月以来的最高。至少可以说，收益率曲拉平的情况已经停止。

2018年的美国收益率曲线图 reut.rs/2DrcV6I

收益率曲线趋平是未来经济形势趋于动荡的典型警告信号。尽管这似乎对股市发出空头信号，但暗示货币政策将维持宽松甚至放宽，因此这将支持股市和债市。

其他条件不变下，收益率曲线趋陡昭示经济更为强健，而这正是央行官员试图引导的方向。但这亦反应金融状况收紧，可能非市场所乐见。

然而股市已上涨，波动率上扬。波动率指数上周三涨至略低于13%的七周高位，而此前一天标普500指数刚刚触及2,807点的纪录高位。

这些联结和相关性的破裂信号，暗示投资者不要对良好的态势认为理所当然；过去两年良好态势已带动股市和其他资产大涨。

没有投资者愿意错过这一机会。据美银美林，过去四周股票基金流入资金量为580亿美元，触及纪录高位。该投行称，今年有了“超级泡沫”的开始。

但如果波动率和长期公债收益率持续上升，那么一些泡沫可能很快消退。(完)