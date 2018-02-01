《MCGEEVER专栏》金融市场跌是会跌 但可能不是保护主义惹的祸

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月1日 - 保护主义和日益增长的全球贸易战威胁，近乎是未来一年投资者最担心之事。但从金融市场角度看，这些担忧可能过头了。

市场即便出现修正，更大的可能也是因为债券收益率不断上涨、通胀飙升、过度拉伸仓位的清除或是企业获利未能达到乐观预期，而不是贸易争端。

或许市场已经在修正了。本周10年期美债收益率升破2.70%，股市对此做出反应，创下自去年5月以来的最大两日跌幅。

但并不是说，有特定领域和企业不会受到各国对其他国家商品和服务征收关税、实施进口限制和反倾销等惩罚性措施的冲击。他们也会受到打击。

“为保护主义潜在影响定价可能很有挑战性，因为歧视性贸易措施往往影响特定板块，而不是整体市场，”国际金融协会(IIF)的金融经济学家Lucas Martin上周写道。

然而，自特朗普打着“美国优先”的口号入主白宫以来，国际上围绕贸易问题却奏出了不和谐的音符。据监测国家干预状况的全球贸易预警(Global Trade Alert)，自那之后美国就实行了比全球其它任何国家都更为“有害的”贸易干预手段。

上周美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)和美国财长努钦(Steven Mnuchin)就在达沃斯论坛上将美国有关国际贸易的立场讲得一清二楚，那就是：“美国优先”，全世界其它国家最好接受。

美国上周决定对进口洗衣机和光伏面板征收新关税，亚洲出口商首当其冲。

投资者担心这会引来报复性措施，尤其是中国的报复，而跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和北美自由贸易协定(NAFTA)等多边贸易协定的前景也风雨飘摇。

但摩根大通分析师表示，美国数十年来不断与其他国家发生贸易纠纷，所以对市场的广泛影响微乎其微。

自1980年以来，美国企业每年平均向美国商务部提交50份诉状，针对两种贸易救济措施：反倾销措施(补偿外国企业低于成本价销售的影响)和反补贴措施(对冲外国补贴)。

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摩根大通称，每年受调查案件的美元价值仅相当于美国整体进口额的0.4%，比例“极小”。根据关税情况，这一比例最终还可能更低。

“特朗普政府可能使平均的贸易执行索赔案增加一倍或两倍，对风险资产市场的影响不会超过一周，”摩根大通认为。

贸易争端会追随经济大潮起伏--在经济衰退期较多，在扩张期较少。由此来看，随着全球经济经历数年来最强劲增长，全球贸易增长加速，或许2018年的贸易争端不会很多。

即便如此，预期将对市场造成的效应或许多半早已反映在当前的资产价格上。

正如国际金融协会(IIF)所称，自从特朗普于2016年11月当选总统以来，许多对美国持有庞大贸易顺差的国家股市表现相对逊色。最显着的例子就是墨西哥及加拿大。美国威胁这两国将退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

在过去一年的多数时间里，相比欧元区跨国企业，美国跨国企业的表现也相对逊色；仅在去年底因为特朗普的税改方案显然将在国会过关，才开始缩小落后的差距。

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与此同时，在写下历来最佳年初表现之一并创出纪录高位之后，全球股市走势终于出现摇晃。而这和贸易摩擦毫不相关。

DoubleLine Capital的亿万富翁投资者冈德拉克(Jeffrey Gundlach)曾在1月10日说，标普500指数可能再涨15%，但今年可能收低。导火索可能是债券。

“如果10年券收益率升至2.63%以上...将会加速攀升，那么股市会受到惊吓，”他说。

10年券收益率本周触及2.73%的近四年最高位，股市的一些泡沫似乎开始被挤出。(完)