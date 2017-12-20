《MCGEEVER专栏》叶伦称收益曲线平坦非凶兆 沿袭前任主席论调

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年12月13日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在政策会议后举行记者会。REUTERS/Jonathan Ernst

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月19日 - 叶伦在作为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席召开的最后一场记者会上，试图说明平坦的收益率曲线不应被解读为经济即将放缓的迹象。

换句话说就是，“这次不一样。”

经验丰富的美联储观察人士会有种似曾相识的感觉，这可以理解：美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)和伯南克曾经在美国上次滑入经济衰退前，说过完全一样的话。

在2005年7月，时任美联储主席格林斯潘对美国参议院金融委员会称，市场对收益率曲线的重要性有“误解”。“该曲线做为预测工具的有效性已大大下降，”他称。

虽然利率上升，但长期收益率仍在下降，这种被认为是异常的现象最初在2004年出现，格林斯潘称之为“谜题”。

同年5月，美联储开始紧缩周期。联邦基金利率当时处于半个世纪最低点1%，本拟在两年后升至5.25%并结束紧缩周期。

在2006年3月，伯南克上任将将一个月的时候，呼应了格林斯潘对于平坦的收益率曲线预示经济将走下坡路这一说法的怀疑。

“我不会将目前平坦的收益率曲线解读为经济将大幅衰退的迹象，有几个方面的原因，”他于3月20日对纽约经济俱乐部表示。

上一轮为期两年的政策紧缩周期的末期，伯南克时任美联储主席，在此期间美联储升息425个基点，10年期公债收益率仅上升40个基点。

2005年末，两年期和10年期公债收益率之差从周期初的225个基点收窄至零，2006年初收益率曲线出现倒挂。

倒挂现象持续到2007年12月经济陷入衰退之前。

简而言之，这两位美联储主席在八个月内先后淡化长期利率低迷的意义，认为经济状况要比收益率曲线趋平显示的水平强劲得多。

美国公债收益率曲线图表：reut.rs/2BgP1xQ

公平起见，需要说明的是，在格林斯潘和伯南克质疑收益率曲线的预测能力很长时间后，经济才出现衰退。其中部分原因是2004-06年紧缩周期是缓慢、渐进展开的，而且沟通情况良好。

鉴于目前通胀如此温和，美联储当前的紧缩周期甚至更浅。首次升息是在两年前，最终的政策利率几乎肯定也将远低于危机前的平均水准。

因此，如果这次危机也在叶伦就收益率曲线发表言论后，再过一段时间才到来，正如格林斯潘和伯南克发表言论后过一段时间危机才爆发那样，那么投资者的好日子或许还可以再持续几年。

叶伦上周在任内的最后一次记者会上回答最后一个问题时，实际上对当前收益率曲线趋平未予理会，认为那只是技术反常而已。

“我认为有充分的理由认为，收益率曲线斜率和经济周期的关系或许已发生改变，”叶伦说。

她指出，期限溢价(term premium，即投资者持有较长期资产所额外要求的经通胀调整收益)几乎为零。投资者几乎未将任何通胀、信贷和其他风险纳入考虑。

诚然，美国经济似乎正在稳步前行。年经济增幅超过3%，失业率处于17年来最低，股市几乎每天都在创下纪录新高。

周一出炉的衡量全美楼市活动的指标，创1999年来最高读值。

因此收益率曲线可能已经不再具有预测经济的作用，抑或这次情况有所不同。

或许也不是。美国此次经济扩张时间已经创纪录第二长，而且接近纪录最长增长期。经济衰退、甚至经济放缓通常会在外在迹象仍向好的情况下到来。

如果美联储明年收紧政策的次数符合其暗示，则收益率曲线可能逆转，让银行业者放贷无利可图。信贷枯竭将引发经济活动放缓，并导致经济出现衰退。

理论上是这样的，而且一些美联储官员表达了对收益率曲线形态的担忧。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德本月表示，收益率曲线逆转“理所当然是个偏空信号...值得市场和决策者关注。”

究竟需要多少关注，未来数周或数月将变得明晰起来。(完)