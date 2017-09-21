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《MCGEEVER专栏》英国央行立场转向强硬 是否等于默认“英镑危机”？
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2017年9月21日 / 凌晨4点42分 / 1 个月前

《MCGEEVER专栏》英国央行立场转向强硬 是否等于默认“英镑危机”？

2 分钟阅读

资料图片：2016年3月，英镑纸币。REUTERS/Phil Noble

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦9月20日 - 英国央行(BOE)近日释出迄今为止最强烈的信号--该国正接近10年来的首次升息。这是否意味着英国将迎来25年来的首个英镑危机？

乍看上去，现在的状况与1992年时似乎没有多少相似之处。当时索罗斯“击败英国央行”一战成名，英镑则创下当时的浮动汇率时代最大单日跌幅。

这个纪录在2016年6月24日英国退欧公投后被打破，但之后并没有出现“英镑危机”的说法，英镑疲软被普遍视为是一道有利的安全阀：使英国资产市场保持对外资的吸引力，而且在提振出口和企业获利的同时又不会抬高利率。

那么构成英镑危机的条件是什么？英国央行立场突然转向强硬以抵消英镑贬值带来的通胀效应，是否让英国距离英镑危机更近一步？

关于英镑“危机”没有一致认可的定义，但一个共同要素是英镑遭遇持续抛售或贬值迫使利率上升，打击资产市场并加速经济衰退。实际上，当局是被迫上调利率以守卫英镑或控制输入型通胀，而无暇顾及经济能否承受住货币紧缩的冲击。

或许有人辩称，这已经发生了，只是滞后了15个月，不过英国央行官员绝不会承认汇率决定了政策，尽管汇率的确是让央行未能完成其唯一使命--控制通胀--的主要原因。

过去50年间至少出现了四次英镑危机--1967、1976、1980年代中期和1992。在危机期间，为了保卫英镑汇率，利率被大幅上调，但这种努力最终以失败告终。

即便将利率从当前的纪录低点0.25%提高一倍至0.5%，也仅仅相当于逆转去年英国公投决定退欧后不久实施的紧急降息。即便再升息25个基点，与过去几次危机时的大幅升息相比，其幅度仍然小的可怜。

但即便这样的升息幅度，也相当于官方借贷成本将提高一倍或者两倍，这样的升幅要大于过去四次危机。

**索罗斯，1992年和其他几次危机**

英国在1967年11月将利率从5.5%一举调高至当时的纪录高位8%，才不过几个月后，政府当局就屈服于英镑压力不断升温，而让英镑自2.80贬至2.40美元。

英国政府在1976年10月将利率提高至15%-这在当时也是纪录高位，以缓解英镑所面临的压力。这一做法最终失败，国际货币基金组织(IMF)对英国施以援手，向该国发放了IMF当时对单一国家最大的一笔贷款。英镑在当年4-10月期间大贬约四分之一，从逾2.00美元暴跌至1.56美元。

在1985年1月，随着英镑兑美元跌向平价水准，当时的财政大臣Nigel Lawson将利率从9.5%拉高至13.875%。美元在全球上涨，反观英国国内则在谈论英镑危机。

1992年9月16日上午，财政部把利率从10%上调至12%，并在下午承诺将调高至15%。但这注定无法抵挡亿万富翁金融家索罗斯和其他投机客的行动。

索罗斯押注英国央行不能让英国留在欧洲汇率机制(ERM)之内，ERM是欧元的前身。他是对的：英国从ERM淘汰出局，英国央行数以十亿英镑计的外储化为泡影，英镑暴跌，而索罗斯则大发横财。

贯穿这些事件的共同主线不止是汇率，2007-09年英镑汇率暴跌30%却没被贴上“危机”标签。更重要的主线是当局被迫调高利率，来防止英镑持续疲弱所导致的通胀高于目标。

如今利率的绝对水平和起点较低，也不那么夸张，但从本质上来讲英国央行都是在控制由汇率引发的通胀，并担心国内因素引发的通胀将随之而至。

再则，高通胀本身并不是英镑危机的决定因素。但如果高通胀导致利率上调，进而可能倾覆英国金融和房地产市场，磨灭海外对英国资产的需求或者将在英国的外国投资者往外推，那么危机就真的来了。

目前为止，唯一出现抵不住压力的迹象是在伦敦房地产。上周公布的一项调查显示，伦敦中心区8月房价跌幅创2008年以来最大。这个地段的房价主要由海外富裕买主推动。

这或许可以用估值过热后的回落来带过，但不可否认的是，尽管英镑贬值，让外国买主的购买成本便宜了15%，房价还是下跌了。

英国央行数据显示，今年以来外资对英国公债的需求已走软。1-7月外资买进17亿英镑的英国公债，去年同期为62.4亿英镑。

英国的经常帐赤字在发达国家中名列前茅，这让英国必须依赖外资协助融通，英国央行总裁卡尼称之为“陌生人的好心”。

去年英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.4%，也就是说英国需要约1,000亿美元的外国资金。(完)

编译 李春喜/汪红英/艾茂林/蔡美珍；审校 徐文焰/龚芳/杜明霞/高琦

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