《MCGEEVER专栏》一朝被蛇咬十年怕井绳？ 各央行应留意市场泡沫警告

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月26日 - 如果说各国央行从这场自1930年代以来最严重的金融危机中吸取了教训，那就是并不需要等到通胀率急升才能升息。金融市场泡沫应足以促其有所行动。

国际清算银行(BIS)周日表示，全球主要央行加速“撤出”量化宽松计划和结束创纪录低位的利率，即便这个过程中不可避免的要遭遇一些短期障碍。国际清算银行被看作是全球各国央行的央行。

BIS经济顾问兼研究主管申铉松称，通胀不应是货币政策的“终极目标”。而应“更加重视”金融发展，比如信贷增长和刺破泡沫给经济造成的潜在影响等。

申铉松及其同僚的警告应得到重视。BIS曾称，2000年代中期格林斯潘的超宽松政策助涨的信贷泡沫将带来灾难性后果，是为数不多的发出这种警告的机构之一。

但即便在这场金融危机把全球经济打入衰退境地并接近再次大萧条之后，通胀仍是发达国家央行的“终极目标”。现在就和当时的情况有一些相似之处。

目前工业化国家的通胀率基本上还处于十年前的水平：被束缚得死死的，而且低于多数央行的2%目标。由于薪资成长温吞，加上过去两个月油价大跌20%，几无迹象显示通胀将很快提速。

在这种情况下，近期主要央行朝向政策“正常化”微小却明显的转变，其实并无理据可循。不过尽管通胀没有构成威胁，但并不能断言金融市场高枕无忧。

警讯已经出现：全球股市处于纪录高位，波动性为数十年来最低；信贷方面，新兴市场和高收益息差为多年来最窄。根据高盛，尽管美联储升息了，但美国金融状况为两年多以来最为宽松。

信贷增长与全球债务目前都高于金融危机前的水平。全球央行的刺激规模目前仍接近每月2,000亿美元，正在助推股市与其他市场形成泡沫。

阿根廷上周发行100年期公债，收益率不到8%，反映出投资者对收益率求之若渴。自1816年独立以来，阿根廷至少发生了八次违约，而且自1980年来，逾半数时间处于违约状态。不过投资者仍然抢购这批100年期公债。

花旗的Matt King指出，市场仍然“受到央行的束缚”。

**逆来顺受**

这是全球范围内收紧政策可能引发市场动荡的原因。决策者20多年来将通胀率目标设为2%，并提供央行“保底”(central bank "put")的隐性保险，这让投资者感到满意。

外界认为，各央行将尽一切努力避免崩盘带来的金融和经济损害。从根本上来说，这意味着维持宽松货币政策以及大量流动性注入金融资产。

纽约联邦储备银行总裁杜德利及英国央行首席经济学家霍尔丹上周均暗示准备升息，令市场震动不已。

美联储已升息四次并准备缩表，欧洲央行和加拿大央行也在不同程度上明确表示，金融危机后的刺激措施应尽快逐步撤走。

反对利用货币政策来抑制金融市场过度波动的论点众所周知、也很有影响力，而且过去25年来全球央行的多数精英都认同这一看法。

这是一项太过迟钝的工具，金融稳定的概念也太过模糊，不可能精确地辩认出资产泡沫，刺破这些泡沫给经济和金融带来的影响，往好了说是不可知，往坏了说就是灾难。

归根结底，从微观上管理市场并不是央行的事。这不是他们的职责。

包括前美联储主席格林斯潘、伯南克、前英国央行总裁金恩、前瑞典央行总裁史文森和德国央行总裁魏德曼在内的央行官员均认为，货币当局应抵制逆风操作，试图控制甚或阻止新生阶段的金融荣景。

但近年来，美联储已承认超低波动率及风险偏好上升带来的风险。叶伦曾在2014年表示，高收益债或“垃圾”债已经在美联储重点关注范围内，警告称要避免冒险行为骤然退场的情况。

之后美国高收益债发生巨震，收益率在2016年初跳升至10%。但现在又已回落至5.5%左右的历史低位，这种复苏态势的时间与美联储有史以来最渐进升息周期几乎完全吻合。

这表明，升息并不能安抚动物本能(animal spirits)。在这方面，国际清算银行(BIS)的Shin和法国兴业银行的知名空头Albert Edwards表示认同，认为放任泡沫膨胀的时间越长，他们破裂后造成的危害就越大。

Edwards指出了试图通过超宽松政策刺激经济增长的讽刺性，因为泡沫一旦破灭将拖低经济，并可能带来政策制定者最初竭力想避免的通缩漩涡。

“即便在金融危机之后，他们也没有领悟到，通过宽松货币政策吹起资产价格泡沫的做法，是一种灾难性政策，注定会以失败告终，”Edwards警告称。

图表1：美国“垃圾”债收益率 tmsnrt.rs/2tQ48GU

图表2：波动率指数--华尔街“恐慌指数” tmsnrt.rs/2sgRYoC

图表3：MSCI全球股指月度变动 tmsnrt.rs/2sLArYY

图表4：全球通胀 tmsnrt.rs/2tgSGHs

图表5：高盛美国金融状况指数 tmsnrt.rs/2tPV9pf

(完)