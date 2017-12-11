《MCGEEVER专栏》对2018年最大胆的预期是什么：一片大好

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年11月29日，德国法兰克福，法兰克福证交所。REUTERS/Staff/Remote

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月8日 - 信用市场应为美国衰退做好准备，美国公债收益率曲线将出现倒挂，经济增长率将达到总统特朗普常常戏称的目标4%。

这些只是很多全球大型银行分析师对2018年作出的一些比较引人关注的预测。其中最令人震惊的一个预测也许就是，明年将像今年一样，又是一个“金发姑娘年”。换句话说就是“一片大好”。

这将是一个美妙的组合：全球经济增长强劲、企业获利稳健、市场波动较低、债券收益率温和上行，以及股市将继续“昂首阔步”向上涨。

从很多方面来说，2017年的表现甚至超过了最乐观的预期。全球股市上涨20%，全球经济增长为2011年以来最为强劲，债市和股市波动率创历史新低，“垃圾”债收益率处于历史最低水平。

除了任何一年都会有的市场调整及一轮轮波动，分析师普遍认为2017年和2018年将无缝对接。部分市场的调整步伐可能有所不同，但基调基本上仍将是相同的。

但情况果真能如此吗？

今年(乃至过去几年)市场的最大单一驱动因素是央行的刺激措施。美联储可能会升息，并将缩减资产负债表，但欧洲央行和日本央行将填补空缺。

据德意志银行分析师称，全球主要央行的量化宽松规模在今年3月达到每月1,820亿美元，创金融危机以来最高水准。分析师预计，这一规模到明年底将缩减至530亿美元，到2019年将转为流动性撤出。

全球量化宽松图表：tmsnrt.rs/2AtTTPy

提振所有市场的央行流动性海洋正在枯竭。将由什么来取而代之呢？

全球增长如此之快，以致于很多经济学家认为，已经不需要央行来提供刺激。消费者需求和企业投资将强劲到足以让全球经济保持约3.5%的增长步伐。这一增幅本身足以令人印象深刻，尤其是在当前处于经济周期尾部之际。

“一个自我加强的经济周期，”巴克莱分析师称，预测明年全球经济增长4.0%。法国巴黎银行对美国第二季经济增长预估亦为4.0%。

不过预估失误并不罕见。首先，从上次全球经历货币政策收紧周期到现在已经超过10年了。

如果过去10年超宽松政策是一次尝试，那么退出宽松，不管如何小心谨慎，肯定也是一次尝试。据摩根大通，过去10年的超宽松政策各国共降息约700次，据德意志银行，共实施了8万亿美元的量化宽松刺激，还有的国家还实行负利率。

“近期开始的大撤退举措可能不会那么轻松，“摩根大通警告称。

累计降息次数图表：tmsnrt.rs/2B8Wvlj

**致命组合**

日本是一个老生常谈的例子，却无法让人忽视。在近四分之一个世纪里，日本央行一直在对抗通缩、低增长及房地产和股市崩盘的影响。

日本率先在1999年实行零利率政策，在2001年开始量化宽松举措(此后实施了各种版本的量化宽松)，今年又公布了“收益率曲线控制”措施，日本央行是历来对汇市干预最多的央行之一。

退出和逆转这些政策已证明是艰钜的挑战。日本央行认为危险已除，于是在2000年和2006-07年升息，但两次都证明是政策错误。

日本央行总裁黑田东彦现正强调进一步放宽政策的风险，暗示升息可能已不太遥远。由于当前全球债务甚至比2008年大崩溃前还高，全球纷纷收紧政策有明显风险。

日债收益率曲线图 tmsnrt.rs/2jmSq6l

其次，经济扩张已有很长一段时间。美国经济已连续扩张100个月以上，到2018年时，连续扩张期将逼近1960年代创下的纪录120个月。

有人说，经济扩张不会因时间长就消失，而会被美联储所扼杀。现在则是两个因素都在起作用--经济周期已成熟，美联储正在升息且即将开始缩减资产负债表。

若收紧货币政策削弱了经济力道，企业明年可能无法再复制像今年这般令人瞩目的强劲获利。

对于金融市场来说，央行宽松政策减轻了2016年获利衰退的影响，今年大西洋两岸股市齐头并进，获利增长都至少达到了10%。明年的获利不会这么强劲，央行也不再盛情款待。这两个因素都将产生影响。

企业获利增长：reut.rs/2AHWqof

第三，金融市场波动性料上升

和经济周期一样，市场多年来顺风顺水，美股在2009年3月触底后，修正幅度几乎没有超过10%(更不用说下跌20%)，高收益债券价格从未这样高。

分析师对市场是否高估，或高估多少意见不一。全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)等认为Shiller市盈率等指标已不适合衡量股市估值，牛市可能继续保持几年。

但其他人心存担忧，认为股市中部分和高收益信贷和债券市场一样，泡沫正在形成。

今年波动性偏低支撑市场大涨。衡量标普500指数隐含波动率的VIX指数上月触及9%以下的纪录低点，年平均值为纪录最低年度波动率。

这使得2017年几乎肯定将成为美国市场历史上最平静的一年。据纽约Pension Partners的Charlie Bilello，今年道琼工业指数95%的交易日盘中波动幅度不超过1%。

道琼工业指数的2017年--有史以来最平静 reut.rs/2AA1f2K

(完)