《MCGEEVER专栏》低波动率下赚钱难 对冲基金选择在汇市冒险一搏

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦10月2日 - 在波动率极低的情况下赚钱有些不容易，所以对冲基金正在外汇市场进行更大的风险更高的赌注。

芝加哥商业交易所(CME)期货市场仓位数据显示，投机客积累的美元空头仓位为近五年来最大，英镑多头仓位则为近两年来最大。

这两个仓位都很容易发生变化。

对冲基金认为，随着对美国加息的预期升温，美元将上涨，他们对这种观点加倍下注，令美元略有反弹。

美联储主席叶伦牵头下的数位官员都已对美联储年底前再次加息发出一系列暗示，市场已对此作出相应反应。

10年期美债收益率创年内最大单月涨幅，美元创逾一年最长连涨纪录。

但根据美国商品期货交易委员会(CFTC)，在9月26日止一周，对冲基金的美元兑六大主要货币的净空仓增加近45亿美元至逾210亿美元，创下2013年1月以来的最高。

CFTC美元净仓位图表 reut.rs/2ySFyaV

自7月初以来，对冲基金一直持有美元净空仓，而且持仓量每周都在增加，仅一周例外。但美元在9月第一周触及2015年1月以来的最低位后，目前已是连续四周上涨。

英镑的情况则不尽相同，但同样不确定。

上次对冲基金持有英镑净多仓是在2015年11月，而且与当前一样，仅占类似较小比例的区区数千口合约。

这种情况没有持续下去，随着交易员看跌英镑的押注快速增加，今年稍早空仓达到逾10万口的纪录水平。英镑挫跌，跌势因去年6月的退欧公投而加剧。

CFTC英镑净仓位图表： reut.rs/2yUt9TV

不过，英镑仓位上一次在2013年底翻转为净多仓以前，英镑汇率已开始飙升15%至2008年2月后最高水平。2008年2月时还未爆发全球金融危机。

英镑这一次将怎么走目前尚不明朗。美国CFTC的英镑净多仓仅有5,054口。

因英国央行强烈暗示英国利率将在“未来数月内”上调，英镑汇价在9月跳涨将近5%，创下30多年来第三大月度涨幅。

时间步入第四季，有一点十分明确，那就是对冲基金今年迄今表现欠佳。根据对冲基金数据与分析提供商HFR，宏观对冲基金在1-8月涨幅不到1%。

事实上，他们在11月底前还可尽其所能地提升基金回报，然后开始逐步为今年的操盘画下句点。他们将寄望其美元和英镑押注能有好结果。(完)