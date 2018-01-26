《MCGEEVER专栏》全球市场乐见美国财长努钦的弱势美元观

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月25日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)本周给出了迄今为止最明确的表态，那就是华府长期以来的“强势美元”政策结束了。

虽然一些国家可能会比较紧张由此引发的本币升值问题，但现在没有什么比美元贬值能给全球经济和市场带来更大的提振了。

努钦周三表示，“显然，在贸易和机遇方面，美元走软有利于美国。”美国股市乃至全球股市、黄金、石油和信贷市场随后均呈现涨势，就连近几周承受越来越大压力的债市也守住了点位。

美元走软会提振美国企业获利，进而将对华尔街(以及全球整体股市)的融涨带来支撑。对于开始显得涨势过度且估值较贵的美国股市来说，这是一个完美的刺激因素。

就市盈率(本益比)而言，美国股市目前处于2002年以来最贵状态，而且比欧元区、日本和英国股市要贵得多。近几个月来这种差距更是明显扩大。

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对于背负11万亿美元债务的海外借款人来讲，美元走软也缓解了压力。其中超过3.5万亿美元债务发生在新兴市场国家，这些国家身上仍留有过去汇率危机的伤痕。

据国际金融协会(IIF)，2018年将有1.5万亿美元的新兴市场债券和银团贷款到期，其中近4,000亿美元是以美元计。

“今年新兴市场展期风险很高。硬通货走强会给一些新兴市场带来大量风险，”IIF本月稍早在有关全球债务的一份报告中称。

就发达经济体而言，美元走软的另一面是欧元和日圆走强。虽然这限制了欧洲央行(ECB)和日本央行产生急需通胀的能力，但也减轻了这两家央行收紧货币政策的压力。

在其他条件相同的情况下，美元走软给已然火力全开的金融市场增添额外动能。全球主要央行撤走刺激政策的过程可能比最初设想的要平缓一些。

如果相信国际清算银行(BIS)的理论，即美元如今是反映全球投资者风险偏好和金融市场杠杆程度的最佳指标，那么美元疲弱对全球市场来讲就一定是个好消息。

如果一如BIS所言，美元走强则风险偏好趋弱，那么反过来的逻辑必然也成立，因为美元贬值造成金融条件放松的情况非仅仅限于美国，而是全球皆然。全球市场迎来一个甜蜜点。

根据高盛，尽管美联储已升息五次，接着也几乎笃定将继续升息步伐，但在美国，金融条件至少有三年多的时间未曾像现在如此之宽松。

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巩固这一切的是多年来最强劲的全球经济，根据国际货币基金组织(IMF)，今明两年全球经济增长率料接近4%。不仅如此，增长范围还非常广泛，遍及所有地理区域与行业类别。

例如欧元区经济荣景，或许就成了欧洲央行不担心欧元劲升至三年高点的后盾，使其态度有别于之前经济较为脆弱的时期。即使步伐常年落后的意大利似乎也有回春迹象，无视欧元涨势汹汹。

美国财长努钦周三在达沃斯全球经济论坛对美元贬值表示欢迎的说法，导致美元创下6月以来最大单日跌幅。努钦周四于达沃斯再度谈话时，也在试图淡化周三他说“在贸易和机遇方面，美元走软对我们有利”的言论。

努钦称，“我认为我昨天有关美元的讲话实际上非常清楚。我认为这同我之前所说的实际上是平衡和一致的，即我们不担心美元的短期表现。”

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至少从表面上看，这标志着他与其前任的立场不同。他的前任包括萨默斯(Larry Summers)、奥尼尔(Paul O‘Neill)、John Snow、HankPaulson、盖特纳和杰克卢，他们都以不同程度的热情，支持强势美元符合美国利益的说法，这一说法是前财长鲁宾(Robert Rubin)在1995年首次提出的。

萨默斯周四在华盛顿邮报发文称，努钦发表了“很有问题的声明”。他表示，支持美元走软的言论可能引发大量抛盘，从而产生严重后果。

萨默斯写道，它可能逐渐推高美国利率，意味着“投资减少、股价下跌，金融不稳定风险加剧”。它还可能引发货币战，因为其他国家会采取报复性措施。

但努钦和美国商务部长罗斯不太可能重视这些警告。

美国总统特朗普周五将在达沃斯世界经济论坛发表演讲，推进他的“美国优先”议程，而较低的汇率则完全符合这样的世界观。眼下，只要美元跌势依然温和，也不会对全球市场带来任何伤害。(完)