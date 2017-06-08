《MCGEEVER专栏》退欧削弱外资兴趣 可能恶化英国经常帐前景

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月7日 - 虽然有关英国濒临经常帐危机的报导几乎总是夸大其词，但2017年下半年或许是英国几年来最难说服外国投资者应继续帮助弥补其经常帐赤字的时候。

英国经济正在放缓，随着英国退欧谈判的展开，退欧不确定性将会具体化。此外，提供给英国公债外国买家的相对收益率也处于数十年来最低水准。

英国经常帐赤字之高在发达国家中位居前列，意味着要依赖英国央行总裁卡尼所说的“陌生人的善意”来平衡收支。

去年英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.4%，显示其需要从海外获得大约1,000亿美元来弥补缺口。

英国去年公投意外决定退出欧盟，但这并未立即减弱外国投资者对英国公债的需求。他们随后继续购买英债，但需求在去年11月触及顶点，三个月滚动平均购买规模接近每月400亿英镑(500亿美元)，创下1986年英国央行开始记录该数据以来的最高。

英债投资者通常包括央行的外汇储备管理人和主权财富基金，他们一般着眼于长期持有，而且财力雄厚。如果他们认为具有较长期的投资价值，就会做好承受短期波动的准备。

他们不太可能仅仅因为英国退欧和经济放缓就匆忙撤出。否则的话，仅仅为了维持英镑在其外汇储备中的比例，英镑自去年6月以来12%的跌幅势必已然引发更多的购债行动。

但是，外资不会无限地不惜代价偏好英债，尤其是主权财富基金经理，他们比外储经理人更在意回报率。自去年11月以来，外资的英国公债购买已经减弱，而滚动平均值在今年大部分时间里都是小幅净流出。

道富全球市场的欧洲、中东和非洲(EMEA)宏观策略负责人Tim Graf认为，对于经常帐融资而言，海外需求是“摆动变量”。他表示，令人担忧的是，这种需求或许即将干涸。

**资金流动**

你能看出原因。鉴于未来的潜在风险，英国公债的回报似乎较低。官方利率处于记录低位0.25%，10年期英债收益率回落到了1%以下，降至去年10月以来的最低水平。

据道富银行，英国10年期公债收益率均值与三国集团(G3)之间的差异为17个基点左右，接近几十年来最低水平。G3包括美国、德国及日本。

同时，英国的通胀率在2.7%，已高于英国央行2%的目标值，而且还在上涨，压制着实际收入、消费者支出和整体经济增长。

与此同时，无论英国本周的议会选举结果如何，英国退欧的不确定性都会上升，而退欧谈判也将正式启动。

“短期内资金流入可能减少，而长期来看甚至可能出现资金外流。这令我担心，”Graf称。

受影响的不仅仅是债券。根据英国统计局发布的数据，外资在2016年第四季净卖出600亿英镑英国股票，为1980年有记录以来的最高单季净卖出额。以四个季度滚动平均值计算，第四季的外资流出总额为1,145亿英镑，亦为同期最高记录。

EPFR Global的共同基金流动数据显示，英国股票基金累计净流入自去年年初以来已经消失殆尽。目前资金流出规模为数年最高。

与此同时，资产管理公司景顺本周发布的一份报告显示，主权投资者认为，英国退欧对所有英国投资都构成重大风险。

这份研究基于对97家主权财富基金、国家退休基金和央行的访问，这些机构掌握的资产超过12万亿(兆)美元。研究显示，英国的投资吸引力出现大幅下降，在满分为10分的评估中仅得到5.5分，去年为7.5分。

约有41%的主权投资者预期将在2017年持有低配英国资产的仓位，仅有5%的主权投资者将会新建超配英国资产的投资仓位。有54%的受访者称，他们不会对投资权重进行任何调整，更倾向于静待观望英国退欧的长期影响。

但外国投资者无须抛售英国资产，他们只要少买一些或者根本不买，就能让英国经常帐乃至英镑汇率面临压力。

外资对英国投资图表：reut.rs/2sG7trM

英国股票基金资金流动图表--EPFR：reut.rs/2rDvdhp

外资持有英国公债图表：reut.rs/2s6k9uX

(完)