《MCGEEVER专栏》官方利率上升 但美国银行业尚未提高客户存款利率

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月19日 - 官方利率上升，但美国银行业者并未相应提高客户的存款利率，这让他们从中获利，并得到相较欧洲同行的收入优势。

现在的问题是，如果银行被迫提高支付给客户的存款利率，目前处于多年来最宽水准的息差是否会开始缩窄。如果他们这样做，银行的利润和股价是否会面临压力？

理论上，美国商业存款利率与伦敦银行间拆放款利率(Libor)或官方政策利率之间的息差应该很窄。在过去四分之一世纪的多数时间里，这个息差一直没有超过10个基点，尽管银行会尽力确保他们保留一些缓冲。

这就是目前英国和欧元区银行业的情况。一个月英国商业存款利率与一个月英镑Libor之间的价差仅有3个基点，而欧元区则是5个基点。

当然，英国央行和欧洲央行当前都没有升息。不仅如此，英国利率还处于历史低位0.25%，欧洲央行的存款利率更是低至负0.4%。

币市场的定价暗示，这两家央行短期内都不会升息。所以在欧洲，银行业者利用存贷款息差扩大来获益的空间要小得多，情况通常是这样。

不过美联储正在加息，而且随着美联储2015年12月以来的四次升息，美国商业存款利率/Libor之间的息差也同步走阔。

目前这一息差超过逾100个基点，为18年来最高。如果不算1999年中时短暂飙升至300个基点，这也是30年来最阔水准。

要注意的是，商业存款如今已不能向以往那样代表整体银行融资情况。比如，加州的First Republic Bank(FRC)，2002年时其商业存款在资产中占比仅为30%左右，而目前则稍低于10%。

不过对美国银行业者来说，衡量银行支付的存款利息与贷款所获利息之间差值的最广泛指标--总体净利差仍处在多年来最阔水准。

据BankRegData.com，第一季美国银行业的净利差为3.13%，为2014年以来最高。

RBC Capital Markets的分析师指出，美国银行业的存款目前达到创纪录的13万亿美元，很大程度上要得益于美联储的量化宽松刺激措施。他们估算，量化宽松为银行带来了1.6-2.5万亿美元的新增存款。

但由于美联储准备削减4.5万亿美元规模的资产负债表，情况可能反转。RBC预测由于量化宽松政策的撤回，美国银行业存款明年将缩减5,000亿美元，不过银行业的自体成长应该足以盖过此一影响。

“为‘力挽狂澜’，银行可能不得不以快于预期的速度提高存款利率，”他们在上周报告中写道。

**美国银行业表现更优**

近期美国银行业者表现优于欧洲同业，理由多种多样：成本控制更好；资产负债表更为强劲；预期特朗普总统会刺激经济、削减企业税并放宽监管。

自美联储2015年12月首次加息以来，金融类股上涨25%，表现优于美股整体上涨19%的走势。

相反，英国银行股同期涨幅只有17%，表现逊于富时100指数25%的涨幅。欧元区金融股几乎没涨，而指标Stoxx 50指数却上涨了25%。

但随着“特朗普冲击(Trump bump)”的退潮，通胀依然积弱不振，美国公债收益率曲线正在走平。两年期和10年期公债收益率差目前约为80基点，为去年9月以来最窄。

收益率曲线趋平损及银行业者，因为银行的(短期)借款和(长期)放贷之间的利差缩窄。未来几个月，美国银行业者可能又要面对一项忧虑。

美国LIBOR-商业存款利差： tmsnrt.rs/2sMZqwg

欧元区LIBOR-商业存款利差：tmsnrt.rs/2tn9SIe

英国LIBOR-商业存款利差： tmsnrt.rs/2skt5vo

美国银行股表现：tmsnrt.rs/2sMY9FF

欧元区银行股表现： tmsnrt.rs/2tmP8Ai

英国银行股表现： tmsnrt.rs/2sNmnQj

(完)