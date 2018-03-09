《MCGEEVER专栏》美国在贸易舞台上自我孤立 却指望别国多买美债

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2018年3月2日，美国华盛顿，国家广场上的美国国旗。REUTERS/Yuri Gripas

路透伦敦3月8日 - 正当美国在全球贸易舞台上自我孤立之际，该国对其他国家的资金依赖可能即将增加。

周三出炉的数据显示，美国1月贸易逆差上升至逾九年高点566亿美元。而就在前一天，特朗普高级经济顾问柯恩辞职，因他在反对总统就进口钢铝课征高额关税的争斗中败下阵来。

随着特朗普决心继续高举保护主义大旗，中国和欧洲等美国的主要贸易伙伴可能施以报复。全球贸易紧张局势迅速升级。

不仅是贸易逆差走阔，特朗普的减税和支出计划还将吹高预算赤字，进而需要海外投资者在美国财政部加大公债发行之际增加购买。

有关外国人为美国的慷慨大方买单的意愿，一直是过去20年多数时间里的热议话题，因为美国的经常帐赤字和预算赤字双双扩大，只不过后者的程度轻一些。

这种需求潮起潮落，在决定美元汇率方面发挥着重要影响，特别是在2000年代中期，当时经常帐和预算双赤字携手迅速扩大。

从危机后几年至约2014年，由于美国赤字下降，其对美元的影响或已式微。从2014至2016年的三年，美元升值了30%，削弱了汇市干预所带动的国外央行对美债的需求。

但美国赤字再次扩大，美联储正在降低债券投资组合规模，这意谓着市场可能需要吸纳价值相当于GDP约5%或以上的美债发行量。

美元在仅仅一年内下跌15%，特朗普总统打算对一系列美国进口产品征收关税，这使得全球贸易战的说法沸沸扬扬。国外投资者、民间及官方领域是否会推波助澜？

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**关注外汇储备**

美国前财长萨默斯本周警告，根据当前的债券利差，未来10年美元兑主要国家货币的汇价可能会下跌25%。

“全球市场的信心维持要比重新获得来得容易多了。汇市正在释出的讯息是，美国并不是走在良好的道路上，”萨默斯表示。

有一种感觉已经隐然成型，那就是外资可能已有一段时间在卖出美国债券。而美元下滑、美债收益率大涨让这个观点更加站得住脚。去年，美元贬值了10%，创下2003年以来最大的年跌幅。而10年期美债收益率自从去年9月以来累计涨幅已超过80个基点。

不过，中国和日本等美债主要持有国不太可能抛售美国公债，因为这么做会吓坏市场，引发卖压一波又一波出笼，反而可能打压这些美债持仓大国当前所持债券的价值，导致事与愿违。

相对便宜的美元、加上美债收益率的吸引力，显示外国投资者今年将更给力地买进，尤其是央行和外储管理者更是如此。

事实上，外资去年净买入美债，最近几周甚至吸纳了数以十亿美元计的债券，完全与这个被热议的题材背道而驰。

“我们见到外国官方在2017年增加购买，2018年势将买进更多，”摩根士丹利分析师Matthew Hornbach说。“对国内外投资者而言，眼下可得收益率较高，这应会吸引到足够的需求来吸纳即将增加的美债供应。”

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Hornbach指出，外国投资者去年净买入200亿美元的美国公债，这与2016年净卖出3,250亿美元的情况形成鲜明对比。

纽约联储的数据显示，从1月24日到2月28日的这五周里，美联储为外国官方和国际机构托管的美国公债增加了630亿美元，创下2017年中以来的最快增持速度。

前景看起来部分乐观。但美国外交关系协会的高级研究员Brad Setser对于海外需求的强劲度表露出更多的怀疑。

他认为，还需要再看看最近几周外资增持美国公债的趋势能否持续下去。他亦指出，从最近几年来看，外国投资者一直在买进美国公司债和机构债，而非美国公债，这意味着是美国国内投资者在为填补美国赤字缺口来买单。

要改变上述情况，Setser列举出两种情景：一种是让美国公债收益率上升，从而吸引海外的民间投资者买进美债；另一种是随着美元进一步下跌，外汇储备增长加快，从而迫使外国央行通过买入美债来压制他们的本币升值。

央行普遍是对收益率格外敏感的投资者，他们买入更多以美元计价的资产，那么美元就会进一步下跌。

“若没有持续的干预，你不可能让美国公债的买需持续下去。”Setser说道。

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