美瑞健康国际引入中国大麻持牌商为股东 拓展大麻药品应用

路透香港2月22日 - 主要从事医疗及健康管理产品业务的美瑞健康国际(2327.HK)周四公布，计划以发行新股方式引入中国唯一一间大麻种植及加工持牌商--汉麻投资集团为股东，以拓展大麻药品应用业务。

据公告，美瑞健康国际同意按每股0.35港元配发合共3.12亿股股份予汉麻两名股东谭昕和张可，后者将持有美瑞健康国际经扩大后股本约7.98%的股份。认购价较周三停牌前收市价0.43港元折让18.6%。

总认购价1.092亿港元将分三期付款，美瑞健康国际有意用于扩大其资本基础，并为任何发展商机作好准备，特别是大麻健康产品行业之开发及以大麻素作为主要成分之预防及治疗癫痫、抑郁、止痛及老人痴呆症产品之开发及生产。

汉麻由谭昕和张可分别拥有30%及70%股权，是全球大麻行业领导者之一，也是中国唯一一间领有大麻种植许可证及大麻花叶加工许可证且符合中国GMP（良好生产规范）之持牌公司。

美瑞健康国际本月初与汉麻就投资及合作订立框架协议，据此，芜湖美瑞同意（其中包括）从汉麻投资集团收购云南汉素20%股权及与汉麻投资集团订立若干合作。

该股今早复牌盘初股价一度冲高35%并触及0.58港元近四年半高位，本地时间09:40，升幅收窄至11.63%，报0.48港元。（完）

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