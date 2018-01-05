港报财经评论：melt-up大预言，熊啤啤绝种--信报1月5日

melt-up大预言，熊啤啤绝种/ 习广思

环球股市升势停不了，昨天是日股今年首日开锣，日经指数升了700多点，今年的升幅已有3.2%，领先全球主要股市。各地去年12月的采购经理指数表现多胜预期，环球经济增长动力没有问题，资金继续涌入股市。不过，从去年底至今，不少股市都见技术性超买，港股亦不例外。

恒指昨升了175点，3只内银加上「三桶油」，连埋腾讯（00700）、港交所（00388）等8只蓝筹包办了229点，其他42只蓝筹加起来的贡献系负值，升势过度集中，反映指数的调整压力日增；恒指的14天RSI已升越70，渐见超买，短线宜调节入市节奏。

环球股市牛气冲天，熊啤啤变成稀有动物，近年不断提醒客户美股估值太高的基金管理公司GMO首席投资策略员Jeremy Grantham在最新的客户通讯中，再不论证股市估值偏高与否，反而预言未来几个月股市会大涨（melt-up），因为种种迹象显示股市开始进入泡沫的最后升浪。

Grantham今年79岁，肯定见过不少股市大潮，最经典是准确预测2000年的科网股泡沫爆破。GMO管理达740亿美元资产，评论一向有份量。他指出，美股最近升势加速，领袖股十分集中，媒体焦点在于比特币大升、亚马逊如何成功等好消息，这些都是泡沫末期的先兆，爆破可能是6个月至两年。

市场对坏消息没反应的例子，笔者可加上最新一宗，就是英特尔等大厂所生产的晶片被发现有结构缺陷，可被黑客利用入侵电脑、手机及伺服器，各科网巨头正忙于修补漏洞。此事可大可小，现今各行各业均十分依赖电脑储存客户资料及各种数据，一旦保安出现大漏洞，对经济的损害不下于北韩试射导弹。各科技巨头普遍都话小问题，外人很难知实情，要真系出现大危机，真相才会大白。

在市场上持重仓的人，可能也预感到今年音乐或将停下来，奈何无法知道泡沫何时爆破，可以是半年也可以是两年，面对升市，人总是难以自拔。有人会短炒，有人会利用期权等衍生工具买些保险，但总有不愿意撤退的，因为牛市尾声往往是升势最凌厉的时候。

今年首周纽约期油价格急涨，突破每桶60美元后，昨天一度见62.2美元，升至3年新高，主要是需求增长强劲，显示截至去年12月22日的一周，美国原油库存及原油生产情况，日产量持续攀升，数值更超越了2015年的高峰，奈何需求大过生产，须提取库存使用，原油库存已形成持续跌势，供求紧张推动油价节节上扬。

踏入2018年，油价升势加速，据说另一个原因是机构投资者为防范通胀来临，买定原油期货对冲未来的通胀风险，增加对期货的需求。加上，近月期货价格较远期期货溢价扩阔，储油有钱赚，令更多资金在期油市场博弈，情况有点似2006年至2007年的石油牛市境况。

原油需求增加，油价上扬，原油生产商自然会增加开采投资，满足未来需求。美国原油开采股ETF（XOP）过去一年大幅跑赢了油商服务股ETF（OIH），前者累积升幅22.5%，后者只得约10%升幅。

不过，今年首几个交易日，形势有些逆转，OIH轻微跑赢了XOP，反映投资者相信油商将会加大投资，油服股生意会陆续走出谷底。

中港的油服股昨天亦见大升，最大市值的中海油田服务（02883）A股涨停，H股升幅亦达10%，其他较小型的油服股升幅更加夸张。本港的油服股走势一向十分波动，不少企业去年业绩仍处于亏损或只是录得微利，相信今明两年业绩会逐步改善。行业谷底已过，惟高追中伏机会颇高，倒不如买在纽约挂牌的OIH，取其表现较为稳定。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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