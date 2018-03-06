中国经济今年将稳中有降 财政、货币政策均缺乏想象空间--招商

路透北京3月6日 - 中国招商银行(600036.SS)(3968.HK) 资产管理部高级分析师刘东亮周二发布报告指出，政府对今年经济目标的设定较为保守或模糊，无意推高经济增速，预计今年中国经济将稳中有降，温和回落，在治理政府债务的背景下，基建拖累整体投资的风险相对明确，房地产存在一定的不确定性，但预计也不会大幅波动，在稳就业牵头的政策环境下，消费仍将保持平稳，外贸更多受到外需的影响，对GDP的贡献率有所降低。

今年无论是财政政策还是货币政策，均缺乏想象空间，对利率市场而言，政策面难以见到太多利好，而监管节奏和力度的变化，仍将继续主导利率波动，考虑到经济并无大幅下滑风险，两会结束后，预计监管力度将再次收紧，从而对利率市场带来负面影响，债券收益率年内再次冲高的风险依然存在。

以下是题为《政府报告简评：稳增长转向稳就业，财政、货币均缺乏想象空间》的报告全文：

**从稳增长转向稳就业**

中国今年的经济增长目标设定在6.5%，是一个比较宽松的目标，远低于2017年实现的6.9%的增速，按照当前的经济增长势头，即使2018年经济增速有所下滑，这一目标也是比较容易完成。

这既是高质量发展不单纯追求经济增速的具体体现，也表明即使经济增长出现一定下滑，只要没有跌破6.5%的风险，政府就不会在稳增长方面有大的动作。因此我们判断，2018年不太可能见到货币政策转向宽松，结合报告中提到的钢铁煤炭去产能目标，今年供给侧改革和环保限产等措施也不会撤出。

更重要的是，报告提到”从经济基本面和就业吸纳能力看，6.5%左右的增速可以实现比较充分的就业”，且今年首次把城镇调查失业率作为经济目标之一，这表明中国政府看待经济增长的逻辑出现了较大调整，即从稳增长转向了稳就业，未来稳就业在经济政策中的权重将不断上升，这里面包含了两层含义：

一是由于中国人口结构的变化和出生率的不断降低，劳动力净增长量已经开始转入负值，事实上稳就业的压力较过往数年有所减轻，将稳就业作为重要目标，事实上就是减轻了经济增长的压力；

二是发达国家普遍将充分就业作为政府管理经济的目标之一，随着中国人均GDP未来几年突破1万美元，中国将逐渐步入广义的中等发达经济体，不排除充分就业将逐步取代硬性的经济增长目标，而增长目标有可能变为预测目标而非必须完成的硬性指标。

**财政赤字率大降，基建承压但利率债供给压力有所减轻**

政府报告提出2018年财政赤字率为2.6%，这与去年的3.0%相比出现大幅收缩，且低于会议前市场预期的2.7%，我们认为侠义口径的财政赤字率降幅较大，表明政府控制债务增长的决心很大，这也是报告中提出的”2018年要稳定宏观杠杆率”措施的组成部分，对财政赤字的治理，有助于缓和中国日益严峻的政府债务问题。

但最终政府杠杆的变化还要看包括专项金融债等广义口径的财政赤字率，在经济没有超预期下滑的假设下，预计整体上也会延续2017年以来的下降趋势，这将对2018年的基建投资带来一定压力。

不过，对中央和地方财政赤字的管控，有利于缓解利率债供给的压力，避免因利率债供给过多带来利率债的进一步下跌。

另外，报告中的企业和个人减税减费目标力度较大，从去年的总计5,500亿元增加到2018年的11,000亿元，除了降低税费是政府的既定工作目标外，在某种程度上也是对海外山雨欲来的减税潮的回应。

**货币与信用不排除出现双紧**

报告中再提管住货币供给总闸门，预计m2和社融增速不会太快，m2增速预计不会超过10%，社融增速也会较去年进一步下滑，甚至不排除低于名义GDP增速，从实体去杠杆的角度考虑，货币与信用双紧的风险大于紧货币与宽信用的可能，而宽货币与紧信用的组合几乎不太可能出现，当然，货币与信用双紧的度会是一个问题，如果过紧，将带来经济过度下行的压力，因此，我们猜测或许会出现货币与信用适度双紧的局面。

值得关注的是，当前实体经济融资需求依然较旺，在融资需求出现实质性回落前，融资的供需矛盾有可能令利率处于高位。

**经济将温和回落，监管继续主导利率市场**

政府对今年经济目标的设定较为保守或模糊，无意推高经济增速，预计今年中国经济将稳中有降，温和回落，在治理政府债务的背景下，基建拖累整体投资的风险相对明确，房地产存在一定的不确定性，但预计也不会大幅波动，在稳就业牵头的政策环境下，消费仍将保持平稳，外贸更多受到外需的影响，对GDP的贡献率有所降低。

今年无论是财政政策还是货币政策，均缺乏想象空间，对利率市场而言，政策面难以见到太多利好，而监管节奏和力度的变化，仍将继续主导利率波动，考虑到经济并无大幅下滑风险，两会结束后，预计监管力度将再次收紧，从而对利率市场带来负面影响，债券收益率年内再次冲高的风险依然存在。(完)