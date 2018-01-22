招行成为首家牵头承办澳洲收购案融资的中资银行

路透1月22日 - 中国招商银行成为首家牵头承办澳洲杠杆收购案融资的中资银行，这标志着中国大陆银行业者向着海外扩张又迈出了积极的一步。

主要由中国投资者组成的财团将以10亿澳元收购澳洲Real Pet Food Co(RPFC)，招商银行是这笔支持该项收购的4亿澳元贷款案中唯一受托的牵头行。该贷款在上周进入银团组建。

虽然贷款规模并不是特别庞大，但一些银行业者指出，由于贷款期限长、杠杆水平较高且定价高昂，因此贷款架构将考验招商银行组建银团的能力。

这笔高级贷款包括A和B两部分，A档是3.75亿澳元定期贷款，B档是2,500万澳元循环信贷。自首次提款日到最后还款日的期限为七年，混合平均期限为5.17年。基于对2018年RPFC未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)略低于8,000万澳元的预估，杠杆比率为5.02倍。

贷款利率较六个月澳洲银行票据互换利率(BBSY)加码250个基点，最高前端费仅有25个基点。

“利率加码和费用与其他贷款没有可比性，尤其是考虑到杠杆率之后，”一位驻新加坡的资深杠杆融资银行家称，“在美国，对于杠杆率在3.0-3.5倍左右的贷款，B规模的定期贷款会支付250个基点的利率加码。所以，澳洲这笔交易理当支付约400个基点的加码。”

虽然贷款结构较为激进，而且定价偏紧，但消息人士预期，财团中因为有知名投资者参与，料将有助招行吸引其他银行前来参贷。

招行与此次推进收购交易的中国最大农牧公司--新希望集团有紧密联系，新希望集团据称在财团中占20-30%的比重。主权财富基金中国投资有限责任公司、淡马锡控股以及中国私募股权公司厚生投资共计控制另外50-60%的比重。启承资本(Genbridge Capital)、四川海底捞餐饮有限公司、Pavilion Capital和香港凯思博投资(Keywise Capital)则持有其余份额。(完)