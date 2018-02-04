独家：雀巢退出 默克出售消费者健康业务的计划受打击--消息

路透伦敦/法兰克福2月2日 - 熟悉情况的消息人士向路透表示，瑞士食品集团雀巢 (NESN.S)退出竞购德国默克集团(Merck KGaA) (MRCG.DE)旗下消费者健康业务后，这宗出售交易因失去了主要竞购者而脱离正轨。

这些消息人士称，经过数月磋商后，雀巢退出了竞购程序，因默克期望的大约40亿欧元(49.9亿美元)售价让其却步。摩根大通负责安排这次竞购程序。

雀巢和默克均不予置评。默克的一位发言人表示，“对公司旗下消费者健康业务各种选项的评估进展良好。”

四位知情人士称，英国消费者商品巨擘利洁时(Reckitt Benckiser) (RB.L)等其他竞购者的收购兴趣也在下降，因为美国制药巨头辉瑞(Pfizer) (PFE.N)的消费者健康业务出售交易吸引了更多目光。

这些消息人士称，利洁时目前侧重于收购辉瑞的消费者健康业务，该项业务价值约200亿美元。

利洁时不予置评。

其中一位消息人士称，默克希望其消费者健康业务获得的估值能够高达其核心获利的20倍，使得雀巢无法就价格与其达成一致。

另一位消息人士称，维权基金Third Point不断施压，亦在阻止雀巢收购默克消费者健康业务中发挥了作用。该基金去年斥资35亿美元入股雀巢。(完)