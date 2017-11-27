（修正）美国媒体公司Meredith拟收购时代公司 估值为28亿美元

（更正：译文有误，第四段改为“以投资优先股方式向Meredith提供6.5亿美元”，非“提供6.5亿美元优先股”）

路透11月26日 - 美国媒体公司Meredith Corp(MDP.N)周日表示，将以18.4亿美元的全现金方式收购时代公司(Time Inc)(TIME.N)。该交易得到了保守的亿万富翁兄弟Charles Koch和David Koch的支持。时代公司是《人物》和《体育画报》的出版商。

这次并购或为Meredith的一次奇袭，该公司今年稍早及2013年都曾商讨收购时代公司但未成功。

二者合并之后，Meredith与时代公司旗下各品牌将拥有1.35亿读者，付费发行量接近6,000万。这笔交易还将扩大Meredith对精通互联网的千禧一代的影响力，在美国打造一个每月唯一访客达到1.7亿、每年视频观看次数超过100亿次的数字媒体业务。

Koch兄弟旗下的私募股权投资公司Koch Equity Development同意以投资优先股方式向Meredith提供6.5亿美元，资助收购时代公司。

Meredith表示，预计这笔交易将于2018年的头三个月结束。路透周日早些时候报导说，这两家公司已经接近达成协议。

包括债务在内，交易价值为28亿美元。Meredith表示，将启动要约收购，以每股18.50美元现金收购时代公司的股份。

Meredith表示，将继续支付目前每股2.08美元的年度股息，并预计年度分红将持续增加。

周五时代公司股票收于16.90美元，市值为17亿美元。(完)