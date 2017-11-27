Meredith接近达成协议收购杂志出版商时代公司--消息

路透11月26日 - 知情消息人士周日称，美国媒体公司Meredith(MDP.N)接近达成协议以20亿美元左右并购时代公司(Time Inc)(TIME.N)。时代公司是Sports Illustrated和《财星(财富) 》杂志出版商。

这次并购或为Meredith的一次奇袭，该公司今年稍早及2013年都曾商讨收购时代公司但未成功。分析师表示，买进出版业资产可能让Meredith扩大规模，这对其将广播部门剥离成为独立公司是必要的。

消息人士称，Meredith可能早在本周宣布协议，并购背后有富豪兄弟Charles Koch和David Koch关联企业支持。

由于事项保密，消息人士要求匿名。他们提醒，谈判可能在最后一刻破裂，达不成协议。Meredith、时代公司，以及Koch Industries一名代表未立即回应置评请求。

Meredith的市值为27亿美元。该公司在2015年试图与弗吉尼亚里士满一家广播公司Media General，但后者最终被Nexstar Media Group (NXST.O)以46亿美元收入囊中。

由于发行量萎缩，且广告客户转向数字平台，平面媒体整体下滑令时代公司面临困境。

时代公司周五收盘报16.9美元，由此计算市值为16.8亿美元。

时代公司在执行长Rich Battista的带领下正在实施一项战略计划，包括调整其成本结构，以及侧重数字业务。该公司一直在考虑出售旗下多份杂志，例如CoastalLiving、Sunset和Golf，以及EssenceMagazine的多数股权和Time Inc UK。

该公司称，截至6月30日的财年，该公司打算出售的这部分资产的营收约为4.88亿美元。(完)