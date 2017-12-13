图表新闻：电池需求旺季来临 供应紧俏令铅价水涨船高

路透伦敦12月12日 - 来自电池制造商的季节性强劲需求、矿场关闭导致供应紧缩，以及伦敦金属交易所(LME)仓库库存下降，料支撑最近触及六年高位的铅价。

LME指标期铅约报每吨2,500美元，2017年以来上涨约25%。其中多数涨幅是下半年出现，因大量短缺的前景逐渐浮现。

“北半球冬季是汽车更换电池的‘杀手季’。汽车电池制造商9月就开始预备库存，”Wood Mackenzie首席分析师Farid Ahmed称。

全球铅消费中，超过80%用于主要用在汽车上的电池，今年约为1,100万吨。随着中国等国家越来越富裕，这类需求大幅上升。

图1：LME期铅 vs 中国乘用车销量 tmsnrt.rs/2AxjNBY

“多年来供应紧张问题一直若隐若现，”Ahmed称，并补充称他预期铅市今年供应缺口为13.1万吨，明年为10.5万吨。

采矿时铅与锌都是同时开采。澳洲的Century矿和爱尔兰的Lisheen矿等大型矿山关闭，以及嘉能可(GLEN.L)等矿企减产，令铅和锌的市场供应都出现缺口。

分析师称，在2014年至2016年，已开采铅供应缩减约50万吨，或全球总量的10%。

除此之外，有人预期电动汽车需求增加会导致铅使用量骤降，因为这些车使用锂离子电池而非铅酸电池；但这种预期还为时过早。

“我们认为，随着电池成本下降和充电设施的完善，电动汽车市场份额将不断增长；但这是一个逐步发展的过程，要等到2020年之后才会对铅市场产生重大影响，”工行标准银行的分析师在报告中称。

“而且，随着混合动力汽车继续发挥重要作用，对铅酸电池的需求仍会存在。”

随着中国治理环境污染行业，未来几个月最大的供应缺口料出现在这里。

图2：中国铅产量 tmsnrt.rs/2AeOIPw

此外，中国自朝鲜进口的铅精矿规模大降，因朝鲜7月试射导弹后，联合国向平壤方面施加新制裁以示惩罚。

图3：LME期铅vs朝鲜对中国铅精矿出口 tmsnrt.rs/2AiwY5S

精矿短缺导致冶炼厂收取的金属粗炼费用(TC)大降。

图4：在中国的铅精矿粗炼费用 tmsnrt.rs/2yl0aan

“供应压力非常明显，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。“如果你在寻找季节性题材，铅将是首选，或许冬季天气比人们预期的更冷，也会提振需求。”

LME仓位报告显示，截至12月1日，基金净多仓触及24,557口或逾60万吨，为该交易所开始公布这项数据以来最高。

图5：基金所持LME期铅净多仓图表 tmsnrt.rs/2z5Lakx

消费者还担心LME注册仓库库存减少，目前库存已从3月的逾19万吨降至14.55万吨。注销仓单和指定交付的库存占总库存的30%以上，也凸显了供应紧张态势。

图6：LME库存--总库存与注销仓单对比 tmsnrt.rs/2AzfVRf

(完)