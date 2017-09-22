调查：墨西哥和加拿大将基本不受NAFTA谈判的影响

路透班加罗尔/圣保罗9月21日 - 据一项路透调查显示，墨西哥和加拿大将相对完好地度过当前与美国的贸易谈判，暗示美国总统特朗普的保护主义威胁仍将是虚张声势。

由于利益攸关，特朗普对北美自由贸易协定(NAFTA)的反复攻击令加拿大和墨西哥的决策者和出口商感到不安。

23年前生效的NAFTA帮助三个经济体之间的年贸易总额达到逾1万亿(兆)美元，贸易产品从农产品到工业品，知识产权至环境监管等，不一而足。

NAFTA贸易额占到加拿大国内生产总值(GDP)的39%，占到墨西哥GDP的49%，但仅占美国GDP的5%。加拿大和墨西哥出口产品中超过四分之三输往美国。

不过，经济学家称，围绕重新商定协定将带来损害的担忧或许过度，最可能出现的结果是，三方经过数月或数年的谈判后，达成一项新的三方贸易协定。

第三轮谈判将于9月23日在渥太华展开。

“任何改变都将可能是逐渐出现的，”德意志银行驻纽约经济分析师Brett Ryan称。“美国企业，尤其是汽车业者，将面临供应链中断的重大风险。美国农业游说团体也将反对。”

回覆调查的38家银行和机构中，有三分之二预计重新谈判的结果对墨西哥和加拿大两国而言基本将是中性或正面的。

新协定似乎不太可能过度倒向保护主义，特别是先前传出一些丑闻，且政界势力的支持并不牢固，迫使特朗普对竞选时的承诺一再打折。

追踪加拿大经济的分析师的最普遍回应是认为，谈判对经济的影响是中性的。至于墨西哥方面，最普遍的回应则是谈判将起正面作用，将延长2017年上半年所见的看多趋势。

根据调查，墨西哥披索和加元均有望经受住几轮震荡而基本不受影响。18名回覆的预测者中逾半数称，他们预期墨西哥披索将因NAFTA贸易谈判结果而升值。

加元则料持稳，且较可能受加拿大央行政策所驱动，至少近期内是如此。(完)