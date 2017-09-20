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焦点：墨西哥首都附近发生7.1级强烈地震 已导致逾100人死亡
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2017年9月20日 / 凌晨12点02分 / 1 个月前

焦点：墨西哥首都附近发生7.1级强烈地震 已导致逾100人死亡

1 分钟阅读

2017年9月19日，墨西哥首都墨西哥城，强震造成房屋坍塌。REUTERS/Carlos Jasso

路透墨西哥城9月19日 - 周二墨西哥中部发生7.1级强烈地震，在数个州造成逾100人死亡，人口稠密的首都墨西哥城也出现建筑物晃动，数以千计的人惊慌逃至街上。

墨西哥总统培尼亚表示，墨西哥城有27座建筑物倒塌或部分倒塌；市长Angel Mancera宣布，城内至少四人死亡。墨西哥城是全世界最大的城市之一。

“现在人们十分惊恐，”牙医Claudia Meneses说，下午地震发生时她正在墨西哥城附近Lindavista她的诊所内。“我们要去一座倒塌的建筑，看看有什么可帮忙的。”

震级在7级或以上的地震被定为强震，可以造成大范围的严重损失。

墨西哥官员表示，强震已造成至少119人死亡。

位于墨西哥城以南的莫雷洛斯州死亡人数最多，当地官员称有54人。

电视图像显示，首都墨西哥城的一栋多层建筑的中间层发生坍塌，救护车及紧急救难人员急速赶赴现场。另外的视频显示，有一栋政府大楼的半边坍塌至街道上，旁观群众发出尖叫声。

这是墨西哥本月发生的第二次强震。上次地震是9月7日发生在墨国南部，造成至少98人丧生。

美国总统特朗普发布推文称：“愿上帝保佑墨西哥城的民众。我们将与你们同在。”墨西哥城及其周边地区居住着约2,000万人。

在墨西哥城繁华的Condesa街区，救援人员和当地居民从一栋倒塌的大楼中至少救出了一名生还者。

在墨西哥城以南莫雷洛斯州的Cuernavaca市，有当地电台未经证实的报导称，有人被困在崩塌的建筑下。

墨西哥电视台和社交媒体显示，汽车被瓦砾砸坏。许多人逃到街上，墨西哥城部分地区电力中断、电话不通。

“我们很快逃出，没带任何东西，”站在街头人群中的Rosaura Suarez说。

受地震消息影响，墨西哥股市和披索汇率应声下跌，墨西哥证交所暂停交易。

这场地震正好发生在1985年墨西哥城大地震32年周年，当年那场毁灭性的地震造成数以千计人丧生。许多墨西哥人周二参加了全国地震演习，这已经成为每年9月19日的惯例。

美国地质调查局(USGS)称，周二地震的震中在墨西哥中部的普埃布拉州。(完)

编译/审校 郑茵/李婷仪/张若琪/李爽/白云

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