墨西哥湾炼油商提前停产迎接热带风暴内特

路透休斯顿10月5日 - 美国油气运营商周四在热带风暴内特(Nate)来临前开始撤退墨西哥湾钻探平台的员工并停产。这是数月以来，墨西哥湾沿岸能源走廊将遭遇的第二场风暴。

内特预计将扫过洪都拉斯和墨西哥，进入墨西哥湾并升级为飓风，本周末将在毗邻数座大型炼油厂的路易斯安那州登陆。它已在哥斯达黎加和尼加拉瓜导致至少10人死亡，并引发强降雨。

内特行进路线将穿过的地区拥有多个离岸油气平台，据政府数据显示，该地区原油日产量为逾160万桶，约占美国总产量的17%。

美国内政部下的安全和环境执法局称，周四美国墨西哥湾石油生产约有14.6%停产，相当于254,607桶/日。当地约6.4%的天然气产能亦关闭。

内特的预计移动方向在过去24小时向西偏移。美国国家飓风中心(NHC)周三预测该风暴将在佛罗里达狭长地带登陆。

BP Plc (BP.L)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N)将关闭所有墨西哥湾平台的生产，而皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS和Anadarko Petroleum Corp (APC.N)则暂停了在墨西哥湾的部分生产与钻井活动。

埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)、挪威国家石油公司(STL.OL)和其他一些生产商撤出了平台上的人员。

Marathon Oil Corp (MRO.N)和康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)表示，正在监测Nate的移动路径，但尚未采取行动。(完)