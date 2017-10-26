微软季度净利胜预期 因云计算业务需求增加

路透10月26日 - 微软(MSFT.O)周四公布的季度净利优于预期，因云计算业务的需求增加，且个人电脑软件业务回稳。

公布业绩后，微软股价大涨1.76%，报80.15美元。

微软将业务重心转至快速增长的云应用和平台，帮助该公司抵御了个人电脑需求放缓对公司视窗软件销售造成的拖累。

在执行长纳德拉的领导下，微软的云业务已经成为主要的成长动能。

在截至9月30日的会计年度第一季，来自智能云业务的营收增加近14%，至69.2亿美元，根据金融数据和分析公司FactSet，分析师预估均值为67亿美元。

来自Azure业务的营收猛增90%，上一季的增幅达到97%。

微软表示，该季商业云业务年化营收达到204亿美元。

来自微软个人电脑分支的营收下降0.2%，至93.8亿美元，但轻松超过分析师预估的88.1亿美元。

个人电脑业务部门包括视窗软件、Xbox游戏机、在线搜索广告以及Surface个人电脑等，是该公司以营收计第一大部门。

期内，微软净利增至65.8亿美元，或每股盈利0.84美元，上年同期分别为56.7亿美元或0.72美元。总营收上涨12%，至245.4亿美元。

截至周四，今年微软股价劲扬了近27%，超过标普500指数.SPX同期14.4%的升幅。(完)