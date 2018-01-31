微软季度营收和获利胜预期 因云计算服务需求强劲

路透1月31日 - 微软(MSFT.O)周三公布的季度营收和获利胜预期，因对其云计算服务和旗舰产品Azure的需求强劲。

微软在第二季计入了138亿美元的一次性支出，从而导致公司录得亏损，但扣除特殊项目后，每股盈利0.96美元，超过分析师的平均预期每股盈利0.86美元。

微软季度营收攀升12%，至289.2亿美元，超过分析师预估的284亿美元。

自执行长纳德拉2014年走马上任后，微软的云业务已经成为主要的成长动力。云业务包括Office 365、Dynamic 365和Azure计算平台等产品。

第二季来自智能云业务的营收增长15.3%，至78亿美元，其中来自Azure业务的营收猛增98%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为75.1亿美元。

这是Azure业务连续第十个季度营收增长超过90%，该业务是亚马逊(AMZN.O)旗下的Amazon Web Services的直接竞争对手。

截至12月31日的第二季，微软净亏63亿美元，合每股亏损0.82美元，上年同期为盈利62.7亿美元，合每股盈利0.80美元。

微软股价在盘后交易中最新下跌2.3%。(完)