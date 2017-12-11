综述：巴勒斯坦人在耶路撒冷刺伤以色列安保 贝鲁特爆发抗议活动

路透耶路撒冷12月10日 - 警方称，一名巴勒斯坦人周日在耶路撒冷主要汽车站刺伤一名以色列安保人员；与此同时，因美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，美国驻贝鲁特使馆附近发生暴力事件。

2017年12月10日，黎巴嫩首都贝鲁特，民众在美国使馆附近举行抗议活动。REUTERS/Mohamed Azakir

特朗普周三宣布承认耶路撒冷为以色列首都，在巴勒斯坦地区引发了为期四天的街头抗议，目前抗议活动大体上已经平息。但特朗普改变美国在耶路撒冷问题上长久以来的政策，使得更多的阿拉伯国家警告称这可能破坏中东和平前景。

“我们希望一切都能平静下来，我们正在回到没有骚乱、没有暴力的正常生活轨道上，”以色列国防部长Avigdor Lieberman在Army Radio称。

但警方称，一名来自约旦河西岸地区、24岁的巴勒斯坦男子在即将接近耶路撒冷市中心汽车站入口处的金属探测器后，刺伤了一名安保人员。这名安保人员的伤势严重，袭击者被路人制服后遭到拘留。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周日公开讲话时称以色列为“入侵国”和“恐怖主义国家”。

以色列总理内塔尼亚胡与法国总统马克龙会面后在新闻发布会上予以反驳。

“听到这位领导人谈论道德我感到很不习惯，他在自己国家土耳其轰炸库尔德村落，囚禁记者，帮助伊朗绕开国际制裁，帮助恐怖分子(包括在加沙)杀害无辜人民，”内塔尼亚胡称。

马克龙对内塔尼亚胡称，他需要向巴勒斯坦做出姿态，打破双方的僵局。

特朗普政府曾表示，仍然致力于重启2014年破裂的巴以谈判，但需要放弃旧政策才能打破僵局。

华盛顿称尚未就耶路撒冷的最终地位或边境表达立场，但表示，承认未来任何和平协议都会将耶路撒冷作为以色列首都是合理的。(完)