伊拉克政府军闪电突袭 占领库尔德石油重镇基尔库克

路透巴格达/基尔库克10月16日 - 伊拉克政府军周一夺取了库尔德人掌控的石油重镇基尔库克，对库尔德独立公投作出回应，并凭借这一大胆的闪电突袭改变了国内势力格局。

在基尔库克的路透记者表示，行动开始后不到一天时间，由美国训练的伊拉克精锐反恐部队派出的装甲车队就占领了基尔库克省政府。

双方均未提供此次行动的伤亡数字。但在基尔库克工作的一家援助机构表示，几名库尔德自由斗士(Peshmerga)的战士和伊拉克军队士兵在隔夜基尔库克南部地区的冲突中丧生，这是唯一报告的一次重大战斗。

双方石油部消息人士透露，随着伊拉克军队向前推进，库尔德运营商在基尔库克两个大型油田暂时关停了大约35万桶/日的石油生产，称此举是出于安全考虑。但据消息人士称，之后不久生产就得以恢复，因伊拉克威胁称若不恢复生产，就要夺取库尔德人管理的油田。

尚不清楚伊拉克政府是否或者何时寻求重新控制所有基尔库克油田，这些油田是库尔德地方政府(KRG)重要的收入来源。

库尔德一些原油产出暂时中断，帮助推高全球油价，关停的产能占库尔德地区总产出的逾一半。

伊拉克政府和库尔德之间的冲突，导致陷入14年内战的伊拉克出现新的战线，而且可能波及土耳其和伊朗等地区强国。

美国总统特朗普表示，美国不会偏袒伊拉克政府和库尔德任何一方，但对双方发生冲突感到失望。

美国军方表示，驻伊美军指挥官敦促伊拉克和库尔德武装力量避免事态升级，并淡化关于冲突的报导。

美国为伊拉克联邦政府军和库尔德自由斗士均提供武器和训练，以对抗伊斯兰国激进组织。(完)