土耳其军队进入叙利亚境内打击库尔德族武装

路透叙利亚阿萨兹1月21日 - 土耳其军队及其支持的叙利亚反叛组织周日在叙利亚阿夫林省与美国支持的库尔德武装分子发生战斗，针对库族人民保护部队(YPG)的打击行动进入第二天，叙利亚内战又出现一条新的战线。

在美国呼吁保持克制之际，据当地省长办公室和一位目击者称，土耳其军队炮击了YPG据点，而从叙利亚境内发射的火箭弹袭击了土耳其两个边境城镇，造成多人受伤。

土耳其周六发动了这次代号为“橄榄枝”的军事行动，在阿夫林动用炮火和空袭打击YPG的据点，意在清除盘踞在叙利亚西北部的YPG武装分子。

土耳其将YPG认定为恐怖组织，并被美国支持该组织所激怒。美国政府周日表示，对局势相当关切。

“我们出动战机进行了轰炸。现在地面行动已经展开。我们看到YPG正在从阿夫林四散而逃，”土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)表示，“我们将把他们赶走。如果一切顺利，我们将很快完成这次行动。”

YPG表示，土耳其对一些村庄进行密集的炮火和空中打击，该组织在阿夫林的发言人Birusk Hasaka称，在阿夫林西部和北部与土耳其军队及其盟友发生了激烈的战斗。

在土耳其发动此次攻势后，土耳其里拉兑美元下滑0.6%至3.8280。(完)