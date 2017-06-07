特朗普选边站 暗示支持阿拉伯世界孤立卡塔尔的行动

路透华盛顿6月6日 - 在阿拉伯世界出现严重分歧之时，美国总统特朗普周二选边站。他称赞中东国家为了反制卡塔尔支持伊斯兰激进份子而采取的行动，尽管卡塔尔是美国盟友，建有美国在中东地区最大的空军基地。

特朗普发表推文说，他最近的中东之行“已经有所回报”，并且称阿拉伯强国是受到他在沙特一场演说的启发而决定与卡塔尔断交，以抗议其支持恐怖主义。

卡塔尔断然否认这一指控。

“很高兴见到访问沙特之行...已经获得回报。他们说将对资助恐怖主义的行为采取强硬态度，而所有矛头都指向卡塔尔。也许对恐怖主义的恐惧感将从此开始结束。”特朗普的推文说。

白宫一位高级官员说，特朗普后来曾致电沙特国王萨勒曼，对其强调海湾地区团结的重要性。

“他(特朗普)的讯息是，我们需要这一地区团结起来，打击极端主义思潮以及恐怖分子筹资活动。海湾国家为地区和平及安全而团结起来，这是至关重要的。”

华盛顿一些现任及前任美国官员对路透说，沙特、埃及、巴林、阿联酋集体切断与卡塔尔的外交关系，美国对此感到相当错愕。美国国务院称，美方一直到这项决定即将宣布时才被告知。

虽然特朗普为阿拉伯国家的行动鼓掌，但五角大厦周二重申对卡塔尔的称赞，称该国允许美国在其境内驻军，“持续不懈地致力于地区安全”。

当被问及卡塔尔是否支持恐怖主义时，国防部发言人Jeff Davis不予置评，他说：“我不适合回答这个问题。我只知道，他们是乌代德这个极为重要的空军基地的东道国。”(完)