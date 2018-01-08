分析：2017年矿业并购排名煤炭大胜电池金属 污染恶名难敌买气

路透伦敦1月5日 - 由汤森路透数据看来，在2017年的矿业并购交易中，煤炭及铁矿石抢尽了风头，比起电池相关金属市场未来的不确定性，买家宁可选择虽有污染问题但比较熟知的煤炭和铁矿石。

资料图片：2012年6月，澳洲Moranbah附近的Blair Athol煤矿。REUTERS/James Regan

虽然最大笔的交易是在巴西，但最活跃的是中国业者。至于其他国家的矿商，由于2015年大宗商品崩盘之前的超高价收购案阴影未除，他们对于电动车相关金属的并购交易还鼓不起足够勇气。

汤森路透Deals Intelligence数据显示，过去一年矿业交易金额共达968亿美元，共有2,109笔交易，但多数都是中型规模。交易金额比2016年成长10%，但相比高峰时期全年1,500-2,000亿美元水准，仍远远落后。

2000年以来矿业交易金额 (单位:10亿美元)：reut.rs/2CGPrdy

在2017年的交易总额中，超过920亿美元投入煤炭、铁矿石及钢铁交易，尽管全球各地致力减少污染，这个板块仍创造稳定获利，因而赢得投资人持续青睐。

分析师预测煤炭需求仍将持续，尽管煤炭是2015年巴黎气候协议企图控制的最大碳排放来源。行业数据显示，在工业直接排放二氧化碳量中，使用铁矿石及焦煤的炼钢活动估计占了7%。

对矿商而言，由于官方利率超低，收购资产的融资成本相对低廉，煤炭便提供了稳靠的生财之道。

“如果你是买家，或许会认为你可以利用资金成本较低的机会削减部分成本，”Brewin Dolphin股权分析师Nik Stanojevic表示，并称像中国和印度等新兴市场将在未来几年继续依赖于煤炭。

来自这些巨大的、仍在增长的经济体的需求，将有助于缓解化石燃料面临的阻力。

挪威主权财富基金曾提出从其指标指数中剔除石油和天然气公司。英国周五也表示，将从2025年开始为燃煤发电站设定排放限制，迫使它们如果不使用碳收集技术就得关门。

中国正在推动限制煤炭的使用。目前中国电力大部分是燃煤发电。但到2020年，中国煤炭年产量仍将在39亿吨左右。且中国周五还宣布，到那时将建立几家“超大型”矿业公司。

**经验教训**

随着中国引领汽车产业转向电动车，用于生产电池的金属，如锂、钴和镍的需求料将飙升。但投资者认为从它们身上赚钱的把握稍差一些，因为这些金属价格波动较大，而且基础矿产还需要进一步加工才可用于生产电池。

特别是锂和钴，价格似乎已经过高。2017年中国电池级99.5%碳酸锂现货价格上涨了大约三分之一，钴价则上涨了超过一倍。

分析师和银行业人士称，由于顾虑支付过高价格的风险，矿企纷纷对电池相关交易收手，就像他们对待2012年大宗商品热达到最高潮时的资产一样。

“我们希望这个行业能从过去汲取一些警示教训，”Bernstein的分析师Paul Gait说，他还补充指出，在当前市场买入锂等项目是非常不明智的。“应该不要理会，让它去。锂价格正在下跌，现在还没有到达周期底部。”

**未来的交易？**

交易最活跃的大型矿企嘉能可(GLEN.L)去年反复说过，它更青睐附带性收购和结成合作伙伴关系的形式，以避免野心过大的交易带来高额债务。嘉能可2013年与斯特拉塔(Xstrata)进行的规模460亿美元合并案，为有史以来最大规模的矿企交易。

汤森路透数据显示，2017年矿业交易的数量增加27%至2012年以来最高位，因矿企主要侧重于进行相对较小的交易。

巴西矿企的交易额最高，铁矿石巨擘淡水河谷(Vale)(VALE3.SA)以210亿美元收购股东集团Valepar，不过分析师认为，这只是在标准化股东架构，并不构成真正意义上的并购交易。该交易是2017年唯一一宗金额超过50亿美元的交易。

2017年巴西的矿业并购交易总计达229亿美元，比中国188亿美元的交易额要高。中国进行的并购包括宏太控股旗下的Coral Pearl International Ltd收购铁矿国际(蒙古)，以及一个中国投资者财团买下了淮北矿业股份有限公司。

蒙古的交易刚好符合北京一带一路在国境之外发展基础建设的计划。这已经带动相关的交易搓合，而西方分析师则是指控中国只是单纯地将污染及超额产能搬至国境之外，和许多西方经济体长期以来的做法一样。

实施资本管制之后，中国的交易总额自2016年的377亿美元下滑， 但整体并购活动在去年底开始回升。

由于美国总统特朗普鼓励美国本土能源生产，包括CONSOL Energy Inc-Coal Assets以及博地能源(Peabody Energy)在内的美国公司也进行了收购。

其他方面，嘉能可与兖州煤业达成交易，将买进后者从力拓(RIO.AX) (RIO.L)所购煤炭资产的部分权益。

精明的期货买进标的可能包括镍及铜，Gait预期镍及铜未来将有上档空间，因电动车一旦在全球市场普及，可望使这两种金属矿商面临庞大的需求潜力。

不论是在新经济或者是旧经济中，铜的需求始终不坠，但要以合适的价格买进高品质的项目恐怕有困难。

全球最大的矿产企业必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)表示，勘探而非收购才是找到铜的新供应源最佳办法。(完)