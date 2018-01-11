美国大型银行仍“太大而不能倒”--明尼亚波利斯联储研究

路透华盛顿1月10日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行呼吁美国监管当局提高对该国大型银行的资本要求，称尽管在2008年金融危机后已出台多项改革措施，这些银行仍然“太大而不能倒”。

该行人士所作的这项学术研究中估计，在未来100年中，政府花费纳税人资金救助银行的可能性仍高达67%，并认为针对资产规模高于2,500亿美元的大型银行的一般资本要求应“大幅”提升。

这项研究花费了两年时间，发表时正值美国总统特朗普希望取消多项危机后的改革举措之际。特朗普称这些举措抑制了放贷活动和经济增长。

明尼亚波利斯联储没有对金融行业的直接监管职责，因此它提出的所有建议必须先被美联储理事会、华盛顿其他监管机构以及美国国会采纳。由于执政的共和党人急于放松而非收紧对银行业的监管，这些建议获得认同的希望似乎并不大。

该研究建议监管机构要求大型银行发行相当于风险加权资产23.5%的普通股，较这些银行当前所持普通股高出近一倍。研究还建议将杠杆比率设在15%。

该计划还要求财政部长证明单个银行不再构成系统性风险。如果财长不能证明某个特定银行能做到，则该行的资本要求将会自动提高，直至财长声称，由于该行持有足够的资金来抵御冲击，或者由于该行已进行结构重组从而降低了其对金融系统的影响，该行可以做到这一点。

该计划亦建议对大型“影子银行”的杠杆征税，以确保银行业活动不会转至传统银行业以外的受监管较少的公司。

明尼亚波利斯联储的研究结果似乎与现任美联储理事、特朗普选定的下任美联储主席鲍威尔的看法相悖。鲍威尔11月在美国国会称，他认为已没有哪家美国银行业者依然“太大而不能倒”。(完)