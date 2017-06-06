中国货币市场：MLF放量续做缓和资金短期压力，半年末谨慎跨季供给仍少

路透上海6月6日 - 中国央行周二进行了近5,000亿的MLF操作，远超今日全部到期资金 规模，银行间资金市场短期压力得到缓解。不过面临半年末时点，市场谨慎心态难消，隔夜 至14天等月内供给较多，而跨季品种依旧十分稀少。 长期资金方面，一年期Shibor续涨，个别股份制银行的一及三个月同业存单利率，亦开 始出现向5%靠拢的势头。 上海一券商交易员表示，央行MLF操作补充流动性，短期资金状况尚可，“隔夜、7天、 14天都有出的。现在跨季不好借，有钱的机构也不敢出跨季的。” 今日有总计2,110亿元逆回购和中期借贷便利(MLF)到期，央行稍早暂停逆回购，转为进 行4,980亿元的MLF操作，期限全部为一年，利率持平于3.20%。 华南一银行交易员补充说，今日MLF操作规模较大，有效地安抚了短期情绪。不过未来 逆回购和MLF到期量仍不小，加上半年末MPA考核压力，流动性短期虽无忧但仍不敢过于放松 。 央行公开市场本周一重启了28天期逆回购，今日又加量进行了MLF操作，这与央行在5月 末的提前表态一致。 据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月 16日2,070亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8379 2.8395 -0.16 七天 2.8298 2.9609 -13.11 14天 3.9420 3.9744 -3.24 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6000 3.5350 +6.50 七天 3.8500 4.0500 -20.00 14天 3.8100 4.1500 -34.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8600 2.8000 +6.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.0000 4.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.8419 2.8167 +2.52 七天 2.8959 2.8940 +0.19 三个月 4.6577 4.6225 +3.52 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)