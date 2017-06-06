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中国货币市场：MLF放量续做缓和资金短期压力，半年末谨慎跨季供给仍少
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2017年6月6日 / 凌晨3点58分 / 2 个月前

中国货币市场：MLF放量续做缓和资金短期压力，半年末谨慎跨季供给仍少

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月6日 - 中国央行周二进行了近5,000亿的MLF操作，远超今日全部到期资金
规模，银行间资金市场短期压力得到缓解。不过面临半年末时点，市场谨慎心态难消，隔夜
至14天等月内供给较多，而跨季品种依旧十分稀少。
    
    长期资金方面，一年期Shibor续涨，个别股份制银行的一及三个月同业存单利率，亦开
始出现向5%靠拢的势头。
    
    上海一券商交易员表示，央行MLF操作补充流动性，短期资金状况尚可，“隔夜、7天、
14天都有出的。现在跨季不好借，有钱的机构也不敢出跨季的。”
    
    今日有总计2,110亿元逆回购和中期借贷便利(MLF)到期，央行稍早暂停逆回购，转为进
行4,980亿元的MLF操作，期限全部为一年，利率持平于3.20%。
    
    华南一银行交易员补充说，今日MLF操作规模较大，有效地安抚了短期情绪。不过未来
逆回购和MLF到期量仍不小，加上半年末MPA考核压力，流动性短期虽无忧但仍不敢过于放松
。
    
    央行公开市场本周一重启了28天期逆回购，今日又加量进行了MLF操作，这与央行在5月
末的提前表态一致。
    
    据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月
16日2,070亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:       
 北京时间11:45               今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                              
 其中:隔夜                    2.8379    2.8395      -0.16
  七天                        2.8298    2.9609     -13.11
 14天                         3.9420    3.9744      -3.24
 上海证交所质押式回购利率                                
 其中:隔夜                    3.6000    3.5350      +6.50
  七天                        3.8500    4.0500     -20.00
  14天                        3.8100    4.1500     -34.00
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜                    2.8600    2.8000      +6.00
  七天                        3.4400    3.4400      +0.00
  14天                        4.0000    4.0000      +0.00
 Shibor                                                  
 其中:隔夜                    2.8419    2.8167      +2.52
 七天                         2.8959    2.8940      +0.19
 三个月                       4.6577    4.6225      +3.52
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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