中国债市动态：MLF超量续做但期现货双双走弱，逢利好兑现心态仍延续

路透上海6月6日 - 尽管中国央行周二超量续做了近5,000亿元人民币MLF（中期借贷便利），但债市早盘却走弱。国债期货在MLF续做消息公布后短暂冲高，随后震荡下行，并拖累银行间债市现券收益率反弹。尽管央行呵护流动性态度明确，但逢利好兑现的市场心态仍在延续。

交易员指出，虽然最近买盘有渐次增强的势头，但由于长期资金利率依旧在震荡攀升，现券持续转暖的基础仍不牢固，后市收益率筑顶仍需时日。

“因为（今天的MLF）量太大了，反而大家觉得是把全月的续了，这样看的话其实量也不算大了，另外明天还有一级招标，400亿（10年期）国债，这个是大杀器啊。”华东一银行交易员称。

中国央行周二公告，今日仅进行了4,980亿元人民币的中期借贷便利(MLF)操作，此前连续进行的逆回购则暂时缺席。今日到期资金总量为2,110亿元，其中逆回购600亿元，MLF为1,510亿元。今日进行的MLF操作全部为一年期，利率持平于3.20%。

华中一银行交易员亦谈到，尽管最近国债整体表现偏强，但明日因为有10年国债招标，单期400亿元的发行量很大，其压力仍不可小视，早盘国债期货已提前反应领先下跌，并拉动国债收益率反弹。

中国财政部将于周三（7日）续招标发行800亿元固息国债，一年和10年期各半，单期高达400亿元的发行量在历史上都较为罕见。

上述华东的银行交易员并认为，与市场价格相比，现在MLF利率太低了，一年期同业存单现在起码是5%，这个套利空间也是相当大；如果下周再做一次MLF，那预期可能就会发生变化；若下次再做MLF且在美联储议息会议后，利率会否上调也将成为关注焦点。

据路透统计，本周公开市场共有4,700亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期600亿元。另外，今日和周三还分别有1,510亿元和733亿元的中期借贷便利(MLF)到期。

上周路透访问的18家初级交易商均预期，美联储在6月13-14日会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。

交易员透露，早盘10年国债170010最新成交收益率走高至3.625%，10年国开债170210亦上行至4.3475%附近，因其一级招标情况也较为一般。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.35%/4.3475%，上日尾盘为4.34%/4.3360%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.65%/3.58%，上日尾盘为3.62%/3.58%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.735元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1709收报94.895元，较上日结算价跌0.20%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)