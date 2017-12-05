中国货币市场：流动性宽松无虞，逆回购继续暂停关注明日MLF续作情况

路透北京12月5日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续宽松态势，年内到期资金供给 无忧，跨春节资金品种价格较高。交易员称，央行继续暂停逆回购操作，但流动性偏松格局 未改，资金供给充足；不过跨春节品种融出不多，需求亦有限，故对整体资金面影响不大。 他们并表示，明日有MLF到期，且未来两天逆回购到期规模亦较大，资金面预期依然谨 慎；同业存单发行昨日量价齐涨后，今日存单利率稍有回落，不过短期内到期量偏大，利率 不排除进一步上行。 北京一银行交易员说，“还是很松，年内到期的这些，甚至跨年的资金都没问题，就是 跨春节的稍高点，跟NCD（同业存单）利率一样这几天上了一些。” 她并称，明后两天公开市场到期规模略大，同时明日亦有MLF到期，央行连续暂停操作 表明其中性姿态不变，未来流动性仍要看央行操作，保持相对谨慎。 中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期 等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，单日净 回笼1,700亿元人民币。 据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期。另外，本周三（6日）还有1,88 0亿元中期借贷便利（MLF）到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1, 870亿元MLF到期。 针对周一同业存单发行放量且三个月存单利率突破5%，上海一银行交易员称，“昨天很 high，今天利率回来一点，早上那会到4.9%了，特别是股份制的，但中午这会又升上来一点 ，我觉得未来的方向还是继续上，但幅度应该不会太大了。” 他并称，明年要调整资产负债的结构，伴随资管新规，要想办法把非标的都接回来，这 都需要钱。 兴业研究分析师鲁政委、何津津最新报告亦指出，对比二季度同业存单利率上行时点以 及位置，同时考虑到IRS（利率互换）作为NCD利率领先指标已经突破前期高点、未来几周城 商行和农商行NCD到期量将进一步放大，预计NCD利率将向前期高点发起新一波进攻，甚至有 望突破。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5483 2.5616 -1.33 七天 2.7669 2.7743 -0.74 14天 3.7272 3.7197 +0.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2150 3.2500 -3.50 七天 3.5250 3.5950 -7.00 14天 3.7100 3.7850 -7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5600 2.5800 -2.00 七天 3.0000 2.9000 +10.00 14天 3.7700 3.7900 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.5790 2.6000 -2.10 七天 2.7990 2.8160 -1.70 三个月 4.7901 4.7804 +0.97 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)