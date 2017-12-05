FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：流动性宽松无虞，逆回购继续暂停关注明日MLF续作情况
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
特朗普告诉中东领导人 将把美驻以使馆迁至耶路撒冷
时事要闻
特朗普告诉中东领导人 将把美驻以使馆迁至耶路撒冷
中国财富管理买方顾问模式需求升温 买方时代将来临--合世家
中国财经
中国财富管理买方顾问模式需求升温 买方时代将来临--合世家
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月5日 / 凌晨4点06分 / 1 天前

中国货币市场：流动性宽松无虞，逆回购继续暂停关注明日MLF续作情况

3 分钟阅读

    路透北京12月5日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续宽松态势，年内到期资金供给
无忧，跨春节资金品种价格较高。交易员称，央行继续暂停逆回购操作，但流动性偏松格局
未改，资金供给充足；不过跨春节品种融出不多，需求亦有限，故对整体资金面影响不大。
    
    他们并表示，明日有MLF到期，且未来两天逆回购到期规模亦较大，资金面预期依然谨
慎；同业存单发行昨日量价齐涨后，今日存单利率稍有回落，不过短期内到期量偏大，利率
不排除进一步上行。
    
    北京一银行交易员说，“还是很松，年内到期的这些，甚至跨年的资金都没问题，就是
跨春节的稍高点，跟NCD（同业存单）利率一样这几天上了一些。”
    
    她并称，明后两天公开市场到期规模略大，同时明日亦有MLF到期，央行连续暂停操作
表明其中性姿态不变，未来流动性仍要看央行操作，保持相对谨慎。
    
    中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期
等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，单日净
回笼1,700亿元人民币。
    
    据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期。另外，本周三（6日）还有1,88
0亿元中期借贷便利（MLF）到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,
870亿元MLF到期。
    
    针对周一同业存单发行放量且三个月存单利率突破5%，上海一银行交易员称，“昨天很
high，今天利率回来一点，早上那会到4.9%了，特别是股份制的，但中午这会又升上来一点
，我觉得未来的方向还是继续上，但幅度应该不会太大了。”
    
    他并称，明年要调整资产负债的结构，伴随资管新规，要想办法把非标的都接回来，这
都需要钱。
    
    兴业研究分析师鲁政委、何津津最新报告亦指出，对比二季度同业存单利率上行时点以
及位置，同时考虑到IRS（利率互换）作为NCD利率领先指标已经突破前期高点、未来几周城
商行和农商行NCD到期量将进一步放大，预计NCD利率将向前期高点发起新一波进攻，甚至有
望突破。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:52                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5483     2.5616      -1.33
      七天                     2.7669     2.7743      -0.74
                                                  
      14天                     3.7272     3.7197      +0.75
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.2150     3.2500      -3.50
                                                  
      七天                     3.5250     3.5950      -7.00
                                                  
      14天                     3.7100     3.7850      -7.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5600     2.5800      -2.00
                                                  
      七天                     3.0000     2.9000     +10.00
                                                  
      14天                     3.7700     3.7900      -2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5790     2.6000      -2.10
                                                  
       七天                    2.7990     2.8160      -1.70
                                                  
       三个月                  4.7901     4.7804      +0.97
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below