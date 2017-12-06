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中国货币市场：短期资金仍供给充足，MLF未续做全月到期量避免过度宽松
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2017年12月6日 / 凌晨4点08分 / 1 天前

中国货币市场：短期资金仍供给充足，MLF未续做全月到期量避免过度宽松

2 分钟阅读

    路透上海12月6日 - 中国银行间市场周三早盘延续宽松，隔夜、七天资金融出仍然较多
。央行稍早MLF(中期借贷便利)未续做全月到期规模，仅对冲当日到期，或因避免短期资金
过于宽松，交易员称虽然略超预期，但从资金面状况来看影响有限。
    
    华南一银行交易员称，早上资金不紧，七天以内还是很松，只是感觉月内到期、七天以
上的没有昨天那么多；接下来重点关注央行流动性投放期限的变化，比如28天逆回购何时重
启等。
    
    “现在短的不缺，主要是跨年、跨春节的缺口，(中小银行)同业存单各期限都上5%了，
”她说。
    
   中国央行周三进行1,880亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.2
0%，仅完全对冲今日MLF到期量，下周六(16日)还将有1,870亿元MLF到期；这也是今年四月
以来央行首度没有一次性续做全月MLF。今日央行未进行逆回购操作，单日净回笼2,400亿元
。
    
    央行旗下媒体中国金融时报报导称，央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作，分两
次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性，增强公开市场操作的精准性和灵活性。
央行此次未提前续做全月到期量，主要是考虑近期流动性比较松，若全部续作会使流动性过
于宽松。
    
    有市场观点认为，12月MLF分次续做，下次到期时点恰好紧跟美联储12月议息决议出台
之后，届时中国央行或跟随美联储上调政策利率；不过受访人士对此观点并不完全一致。
    
    上述华南一银行交易员表示，年末关键考核时点，央行抬高MLF利率会提高银行负债成
本，目前市场利率已经很高，央行再加压的必要性不大。
    
    北京一基金交易员则认为，官方媒体报导显示了央行维护跨年、跨春节流动性的态度，
但上调政策利率与保持流动性充裕并不冲突。12月美联储大概率加息，仍不能排除中国央行
随行就市上调MLF利率的可能性。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:42                       今日(%)  上日(%  变动(bp
                                               )       ) 
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中:隔夜                            2.5468  2.5439    +0.29
      七天                             2.7261  2.7868    -6.07
      14天                             3.7590  3.7226    +3.64
 上海证交所质押式回购利率                                     
  其中:隔夜                            3.2100  3.0750   +13.50
      七天                             3.4850  3.5200    -3.50
      14天                             3.7400  3.7450    -0.50
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                            2.5600  2.5600     0.00
      七天                             3.2000  3.0000   +20.00
      14天                             3.8000  3.7700    +3.00
 Shibor                                                       
  其中:隔夜                            2.5730  2.5790    -0.60
      七天                             2.7870  2.7990    -1.20
      三个月                           4.7830  4.7901    -0.71
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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