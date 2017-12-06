中国货币市场：短期资金仍供给充足，MLF未续做全月到期量避免过度宽松

路透上海12月6日 - 中国银行间市场周三早盘延续宽松，隔夜、七天资金融出仍然较多 。央行稍早MLF(中期借贷便利)未续做全月到期规模，仅对冲当日到期，或因避免短期资金 过于宽松，交易员称虽然略超预期，但从资金面状况来看影响有限。 华南一银行交易员称，早上资金不紧，七天以内还是很松，只是感觉月内到期、七天以 上的没有昨天那么多；接下来重点关注央行流动性投放期限的变化，比如28天逆回购何时重 启等。 “现在短的不缺，主要是跨年、跨春节的缺口，(中小银行)同业存单各期限都上5%了， ”她说。 中国央行周三进行1,880亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.2 0%，仅完全对冲今日MLF到期量，下周六(16日)还将有1,870亿元MLF到期；这也是今年四月 以来央行首度没有一次性续做全月MLF。今日央行未进行逆回购操作，单日净回笼2,400亿元 。 央行旗下媒体中国金融时报报导称，央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作，分两 次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性，增强公开市场操作的精准性和灵活性。 央行此次未提前续做全月到期量，主要是考虑近期流动性比较松，若全部续作会使流动性过 于宽松。 有市场观点认为，12月MLF分次续做，下次到期时点恰好紧跟美联储12月议息决议出台 之后，届时中国央行或跟随美联储上调政策利率；不过受访人士对此观点并不完全一致。 上述华南一银行交易员表示，年末关键考核时点，央行抬高MLF利率会提高银行负债成 本，目前市场利率已经很高，央行再加压的必要性不大。 北京一基金交易员则认为，官方媒体报导显示了央行维护跨年、跨春节流动性的态度， 但上调政策利率与保持流动性充裕并不冲突。12月美联储大概率加息，仍不能排除中国央行 随行就市上调MLF利率的可能性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:42 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5468 2.5439 +0.29 七天 2.7261 2.7868 -6.07 14天 3.7590 3.7226 +3.64 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2100 3.0750 +13.50 七天 3.4850 3.5200 -3.50 14天 3.7400 3.7450 -0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5600 2.5600 0.00 七天 3.2000 3.0000 +20.00 14天 3.8000 3.7700 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.5730 2.5790 -0.60 七天 2.7870 2.7990 -1.20 三个月 4.7830 4.7901 -0.71 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)