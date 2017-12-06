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中国债市动态：MLF续做节奏有变期现货震荡后回稳，政策谨慎预期再起
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2017年12月6日 / 凌晨4点13分 / 1 天前

中国债市动态：MLF续做节奏有变期现货震荡后回稳，政策谨慎预期再起

2 分钟阅读

路透上海12月6日 - 中国央行公开市场周三MLF（中期借贷便利）操作仅对冲当日到期量，这也是九个月来央行首度未单次续做全月到期的MLF。受此影响，银行间债市周三早盘现券收益率一度走高，中金所国债期货亦随之走弱，不过在央行主管官媒发声本月还将有一次MLF操作后，期现货走势回稳。

交易员并指出，今日MLF续做规模虽低于预期，但央行与市场的沟通较为及时，因此短期影响有限。不过考虑到下周美联储升息可能性较大，而12月16日将有本月第二笔MLF到期，对于央行届时调升MLF利率的预期明显升温，谨慎预期下料近期债市难有进一步走强动力。

“MLF出来后（券价）跌了一波，然后说央行要做两次MLF又拉回来了。不过下次MLF难道是要加息的节奏吗？这个想想有点恐怖呢。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，从MLF结果出来后很快有官媒解读来看，还是能感受到央行稳定市场预期的意图，所以即便今日MLF未续全月到期量，其影响也很快被消化，“没有全部续就立马出来管理预期，央行的态度还是能感受到呵护意图的。”

中国央行周三公告称，今日进行了1,880亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；当日未进行逆回购操作。本次MLF操作规模仅完全对冲今日MLF到期量。按全口径计算（考虑MLF），今日净回笼2,400亿元。

央行旗下媒体中国金融时报报导认为，央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作，分两次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性，增强公开市场操作的精准性和灵活性。从过去的情况看，接下来央行可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金，2018年春节前央行大概率会推出类似2017年春节临时流动性便利的安排。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.78%附近，MLF续做消息公布后最高曾冲高至4.80%，上日尾盘为4.7750%；10年国债交投则依旧很少。

一级市场方面，财政部上午招标续发行的一年期及10年期固息国债，其中一年明显偏高，10年则与预期相差不多，两期债加权中标收益率分别为3.6975%和3.8396%；此前市场预测均值为3.62%和3.85%。两期债边际中标收益率3.8010%和3.8759%；市场预测均值3.67%和3.89%；投标倍数为1.72倍和2.82倍。

上述上海的银行交易员还表示，尽管央行短期维稳意图明显，但本月MLF分拆两次操作，加之下次MLF到期正好赶上美联储再次议息的时点，则不免令人有所联想。

“感觉16号那次有点留存子弹的意思啊，太微妙，所以现在大家还是不敢干，（MLF上调利率的）预期起来了些。”她谈到。

据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期，其中今日到期2,400亿元；另外，今日有1,880亿元MLF到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。

央行自今年4月-11月，一直延续公开市场一次续做全月到期MLF的方式，而在3月进行的两次MLF中，第二次操作调升一年期MLF利率10个基点（bp）至3.20%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.495元，与上日结算价持平；10年期国债期货主力合约T1803收报92.945元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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