中国债市动态：期现货未破盘局，MLF续做消息明朗前观望情绪浓厚

路透上海7月11日 - 中国债市周二略走暖，国债期货早盘尾段小幅拉升，银行间债市现券收益率跟随微降，但整体仍未破盘局。尽管公开市场逆回购时隔两周多后重启，但仅是对冲当日到期量，且资金面也已收敛至接近平衡，因此对市场几无影响，在本周到期的MLF（中期借贷便利）续做消息明朗前观望情绪依旧浓厚。

交易员并指出，正值数据发布高峰期，此前的数据显示目前经济表现并不弱，因此还需更多数据以验证基本面走向，若经济未现明显弱势，央行中性政策态度又暂难调整，债市料走强空间仍受限。

“半死不活的，（央行重启逆回购）也不能代表什么，态度还是那样，继续震荡吧。”上海一银行交易员称。

中国央行今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，利率仍持平在2.45%和2.60%，这是央行连续12日暂停公开市场操作后逆回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。

北京一券商交易员谈到，早盘多数时间市场都较为乏味，只是临近收盘时10年期国债期货有一小波上行，些许缓和了沉闷的气氛，但在消息面未明朗前这可能只是市场随机性波动，持续性存疑。

据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日，其中周四（13日）到期量为1,795亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.940元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1709收报95.270元，较上日结算价涨0.17%。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1970%/4.1925%，上日尾盘亦为4.2030%/4.20%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5875%/3.57%，上日尾盘为3.60%/3.56%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)