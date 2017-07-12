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25 天前
中国货币市场：资金面略偏紧公开市场转净投放影响不大，关注MLF续做动向
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2017年7月12日 / 凌晨4点20分 / 25 天前

中国货币市场：资金面略偏紧公开市场转净投放影响不大，关注MLF续做动向

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月12日 - 中国银行间市场周三早盘资金面略偏紧，回购利率小幅上涨。交易
员表示，央行公开市场重回投放但规模有限影响不大，国君转债冻结资金退款助供需状况好
转；7月中下旬资金面平稳仍有赖央行扶持呵护，继续密切关注MLF(中期借贷便利)续做动向
。
    
    上海一券商交易员称，“早上有点偏紧，近中午好点了；不过这周价格都在往上走，不
少机构还是预期中旬开始流动性会趋紧一点。”
    
    她认为，央行的目标是流动性的平衡和市场预期的稳定，今日公开市场逆回购虽然恢复
投放，但规模不大；明日到期的MLF如续做，预计也只会有基本对冲的量。面临中下旬缴税
高峰，资金面还是有压力，需要央行公开市场与MLF配合稳住流动性。
    
    中国央行今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，期限与上日相同，其中七天期400
亿元，14天期300亿，中标利率持平。据此计算，单日净投放200亿。
        
    据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7
月13日、7月18日和7月24日，其中周四(13日)到期量为1,795亿元。
    
    上海一基金交易员表示，早间资金面略紧一些，“银行不怎么出，非银借钱价格高了一
点；不过国君转债已经开始陆续退款，下午应该问题不大”。
    
    他表示，今日还有中石化可交换债缴款，预计大部分机构昨日已经提前借好头寸。及近
期可转债/可交换债申购保证金比例下降，对资金面干扰减弱，流动性还是受央行公开市场
操作和MLF节奏影响。
    
    国泰君安证券今日公布的发行结果显示，本次网下申购有效申购金额为2.29万亿元。按
照5%的定金比例计算，对应冻结定金规模约为1,146亿元。
    
    此外，中石油集团近期正在发行100亿元可交换债，定金数量占最大拟认购金额的比例
为2%。今日为网下询价及缴款日，周四为网上申购日，未中签定金退款日为下周一(17日)。
    
    上海银行间同业拆放利率(Shibor)短升长降，一个月(含)以上品种为回落，隔夜利率S
HIBORON=领涨，今日涨幅2.50个bp。
    
   以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间 12:09                  今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                    
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                        2.6413   2.6228     +1.85
      七天                         2.8026   2.7951     +0.75
      14天                         3.6607   3.6173     +4.34
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                        2.9250   2.5850    +34.00
      七天                         3.1900   3.1050     +8.50
      14天                         3.4100   3.4650     -5.50
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                        2.7000   2.6400     +6.00
      七天                         3.3000   3.1000    +20.00
      14天                         3.7000   3.6100     +9.00
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                        2.6460   2.6210     +2.50
      七天                         2.8156   2.8120     +0.36
      三个月                       4.3088   4.3212     -1.24
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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