中国货币市场：MLF超量续做稳定情绪，逆回购缺席流动性改善暂不明显

路透上海7月13日 - 中国银行间市场周四早盘资金面维持紧平衡，央行在超量续做中期 借贷便利(MLF)稳定机构情绪的同时，却未进行逆回购操作，加之资金到账时间存在时滞， 流动性暂未出现更大程度的改善。 交易员称，下半月大规模缴税会影响资金面，但从央行在逆回购和MLF灵活转换来看， 应不用过于担心。 中国央行稍早公告，今日进行了3,600亿元MLF操作，全部为一年期，利率持平于3.2%， 未进行逆回购操作。今日共有2,395亿元资金到期，其中逆回购600亿，MLF1,795亿。 华南一银行交易员表示，资金“还是偏紧平衡一点，今天放了MLF，但逆回购没有了。 ” 不过她也指出，从此前两日情况来看，不排除随着机构头寸匤算结束，午后再出资金的 可能。 华北一银行交易员补充说，明天有1,000亿逆回购到期规模偏大，还需要看看是否会再 做逆回购补充。至于下周，由于面临年度缴税，资金压力也不容乐观。 据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7 月13日、7月18日和7月24日，其中今日到期量为1,795亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6527 2.6495 +0.32 七天 2.7787 2.8064 -2.77 14天 3.6532 3.6679 -1.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9450 2.9150 +3.00 七天 3.2200 3.2450 -2.50 14天 3.3950 3.4600 -6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6600 2.7000 -4.00 七天 3.2000 3.3000 -10.00 14天 3.6800 3.7000 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.6590 2.6460 +1.30 七天 2.8184 2.8156 +0.28 三个月 4.2900 4.3088 -1.88 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)