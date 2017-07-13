中国债市动态：MLF超量续做助推期现货造好，关注新债需求向暖持续性

路透上海7月13日 - 中国央行周四超量续做了到期的MLF（中期借贷便利），助推债市期现货联袂造好；银行间债市国债及国开10年指标券收益率下行约2个基点（bp），国债期货亦在盘初快速拉升后维持高位整理。

交易员指出，从今日MLF操作量来看，已与全月到期的MLF量相仿，若本月剩余时间不再进行续做，则表明央行中性的政策态度并无太大变化，对债市整体影响有限。而近期利率债一级需求整体向暖，其显露出的暖意能否持续并带动二级市场值得关注。

“早上看到（公开市场）没有逆回购就知道会续MLF了，收益率跟着就下，后来的量确实有点略超预期，不过考虑到后面还有到期的，也算正常吧，”北京一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，隔夜美债收益率继续下行，也对现券情绪有提振作用；今日MLF操作量从全月来看是基本对冲到期，没有多投放，而且今日到期的逆回购也没有操作对冲，如果后两周不再续做MLF，则其影响还属中性。

他认为，当前仍看不到什么能引发债市突破的因素，MLF消息炒作过后，市场又会进入一段平静期，上下空间都有限。

中国央行周四公告，今日进行了3,600亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；今日未进行逆回购操作。据路透统计，今日有600亿元逆回购到期，还有1,795亿元MLF到期。

7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日，其中今日到期量为1,795亿元。

上海一券商交易员则谈到，后市可能会在震荡中偏乐观一些，因为上半年压制债市的因素近期都有所缓和，收益率向下的空间有所打开。

华东一银行交易员亦指出，近来的利率债招标情况都相对乐观，不仅倍数维持较高水平，而且定位也大多偏低于二级，今日的进出口行新债也延续了这一势头，短期可继续关注一级的强势会否向二级传递。

进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为4.0049%、4.0936%和4.2190%，对应投标倍数4.71倍、2.84倍和4.32倍。中债进出口行债到期收益率曲线0#CFEXY=CDC中，上述期限最新收益率为4.0693%、4.1436%和4.2588%。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.16%/4.1590%，上日尾盘亦为4.18%/4.1750%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.56%/3.55%，上日尾盘为3.58%/3.57%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.010元人民币，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1709收报95.515元，较上日结算价涨0.24%。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)