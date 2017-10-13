中国债市动态：现券短暂回暖后持稳，MLF超额续做但贸易数据显好压制人气

路透北京10月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率震荡持稳，国债期货略有上涨。交易员指出，央行超额续做到期MLF短暂提振现券，但稍后显好的外贸数据冲击人气；国债期货窄幅波动且稍显暖势，不过在通胀等关键数据公布前，市场心态依然谨慎，现券稳势不改。

上海一银行交易员说，“MLF超额续了，大家冲进去一波，不过很快贸易数据就磨平了，收益率又回来了，现在僵持住了。”

他称，今日市场整体情绪一般，主要担忧还是围绕在后续出炉的通胀和经济增长等数据是否会印证基本面的转暖。

中国央行稍早公告称，今日进行了4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；规模超出本月MLF到期总量。今日未进行逆回购操作。按逆回购口径计算，公开市场今日净回笼200亿元，本周净回笼2,400亿元；按全口径计算（考虑MLF），本周则为净投放1,740亿元。

中国海关总署周五公布，按人民币计价，中国9月出口同比增长9%；进口同比增长19.5%；贸易顺差为1,930亿元，收窄28%；其此后公布的以美元计价数据则显示，9月出口同比增长8.1%，进口同比增长18.7%，路透调查预估中值分别为8.8%和13.5%。

北京一银行交易员亦表示，“感觉目前核心还是在基本面，人民币的进出口数据出来后觉得还是不错的，所以很多人就担心后面的通胀还有GDP了，所以我们也是想等等看，先不操作，不然左右打脸。”

中国国家统计局将分别于下周一（16日）和下周四（19日）发布9月CPI和工业、投资等数据，路透调查预计9月CPI同比涨幅将小幅放缓至1.6%；央行亦将于近日发布9月信贷数据，路透调查显示，9月新增人民币贷款将环比小增至1.1万亿，M2同比增速料持平于8.9%。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.24%和3.411%，边际中标收益率3.3978%和3.541%，对应投标倍数1.29倍和2.14倍。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2475%/4.2450%，上日尾盘为4.2600%/4.2525%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6675%/3.66%，上交易日尾盘为3.68%/3.6650%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.290元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1712收报94.690元，较上日结算价涨0.05%。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)