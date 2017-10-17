中国货币市场：资金面稳中偏松，公开市场操作放量对冲逆回购及MLF到期

路透上海10月17日 - 中国央行周二逆回购放量，操作规模接近当日到期逆回购及MLF总 量；对冲之下，银行间市场资金面未见明显收敛，整体仍旧稳中偏松。交易员预计，“十九 大”召开在即，在会议期间，公开市场稳健操作料将延续；下周的缴税影响开始之前，资金 面难现大波动。 华南一银行交易员表示，线上资金整体变化不大，不过需求略有升温，“隔夜没那么松 ，14天还有点紧的，所以央行可能也看情况做了一点14天的逆回购，月底到期还可以覆盖缴 税。” 中国央行周二进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天1,000亿元，14天900亿元，1 4天期为9月28日以来首次操作。今日有600亿元逆回购和1,280亿元中期借贷便利(MLF)到期 。若按逆回购口径计算，单日净投放1,300亿元。 华北一银行交易员认为，10月缴税冲击会主要集中在下周，本周除MLF到期外，资金面 压力其实有限，逆回购放量也可以解读为十九大召开的维稳信号。 根据国家税务总局的通知，10月份申报缴纳增值税、消费税、企业所得税等税费种，申 报纳税的最后期限由10月23日延长至10月25日。 中国央行上周五(13日)进行了4,980亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%，规模 超出本月4,395亿元的MLF到期总量。 中国共产党第十九次全国代表大会开幕会将于明日(18日)上午9:00举行。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5864 2.5613 +2.51 七天 2.8397 2.8858 -4.61 14天 3.7612 3.7390 +2.22 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1900 2.9400 +25.00 七天 3.6000 3.6950 -9.50 14天 4.2000 4.1150 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.5700 +1.00 七天 3.1000 3.1000 0.00 14天 3.7500 3.8000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.6003 2.5940 +0.63 七天 2.8483 2.8480 +0.03 三个月 4.3711 4.3668 +0.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)