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中国货币市场：资金面稳中偏松，公开市场操作放量对冲逆回购及MLF到期
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2017年10月17日 / 凌晨3点57分 / 5 天内

中国货币市场：资金面稳中偏松，公开市场操作放量对冲逆回购及MLF到期

2 分钟阅读

    路透上海10月17日 - 中国央行周二逆回购放量，操作规模接近当日到期逆回购及MLF总
量；对冲之下，银行间市场资金面未见明显收敛，整体仍旧稳中偏松。交易员预计，“十九
大”召开在即，在会议期间，公开市场稳健操作料将延续；下周的缴税影响开始之前，资金
面难现大波动。
    
    华南一银行交易员表示，线上资金整体变化不大，不过需求略有升温，“隔夜没那么松
，14天还有点紧的，所以央行可能也看情况做了一点14天的逆回购，月底到期还可以覆盖缴
税。”
     
    中国央行周二进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天1,000亿元，14天900亿元，1
4天期为9月28日以来首次操作。今日有600亿元逆回购和1,280亿元中期借贷便利(MLF)到期
。若按逆回购口径计算，单日净投放1,300亿元。
    
    华北一银行交易员认为，10月缴税冲击会主要集中在下周，本周除MLF到期外，资金面
压力其实有限，逆回购放量也可以解读为十九大召开的维稳信号。
    
    根据国家税务总局的通知，10月份申报缴纳增值税、消费税、企业所得税等税费种，申
报纳税的最后期限由10月23日延长至10月25日。
    
    中国央行上周五(13日)进行了4,980亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%，规模
超出本月4,395亿元的MLF到期总量。
    
    中国共产党第十九次全国代表大会开幕会将于明日(18日)上午9:00举行。
            
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:25                 今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                   
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                       2.5864   2.5613     +2.51
      七天                        2.8397   2.8858     -4.61
      14天                        3.7612   3.7390     +2.22
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                       3.1900   2.9400    +25.00
      七天                        3.6000   3.6950     -9.50
      14天                        4.2000   4.1150     +8.50
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                       2.5800   2.5700     +1.00
      七天                        3.1000   3.1000      0.00
      14天                        3.7500   3.8000     -5.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                       2.6003   2.5940     +0.63
      七天                        2.8483   2.8480     +0.03
      三个月                      4.3711   4.3668     +0.43
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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