中国债市动态：MLF如期超额续做后现券反走弱，国债期货扩大跌幅

路透上海11月3日 - 中国央行周五稍早如期超额续做MLF(中期借贷便利)，但对国债期货与现券未见提振，央行公告操作情况后，10年国债期货主力合约反扩大跌幅，活跃券收益率反弹，向前高靠拢。交易员表示，MLF续做不改货币政策中性偏紧的判断，而近期海外央行加息也拖累债市情绪，现券短期仍显弱势。

“MLF本来就预期到了，利率没升已经不错了；市场情绪还是脆弱，对利空更敏感，利多不敏感，”上海一基金交易员表示。

交易员透露，早盘10年国开债170215成交在4.51%，上日尾盘在4.495%，本周初最高曾触及4.53%。

中国央行稍早进行了4,040亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%，操作规模超过11月全月MLF到期总量3,980亿元。此外，央行今日未进行逆回购操作，周五到期量为900亿元。

上海一银行交易员认为，债市前几日小幅修整后情绪又转向偏空，短券尚受到资金面宽松支撑，长端利率债后继反弹乏力，“全世界都在加息，对国内情绪影响还是偏负面的。”

美国总统特朗普周四提名美联储理事鲍威尔出任下一届美联储主席，并暗示叶伦的审慎货币政策将会得到延续。指标10年期美债收益率周四报2.35%，低于周三的2.38%，上周五曾触及2.48%。

英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报96.010元人民币，较上日结算价下跌0.10%；10年期国债主力合约T1712收报92.715元，较上日结算价下跌0.15%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)