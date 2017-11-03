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中国货币市场：MLF超量续做助资金持续充裕，关注下周逆回购回收力度
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2017年11月3日 / 凌晨3点57分 / 1 天前

中国货币市场：MLF超量续做助资金持续充裕，关注下周逆回购回收力度

2 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 中国央行周五不出意外地续做了到期的MLF（中期借贷便利），规模仍小幅超过全月
到期量，受此支撑银行间市场周五资金面持续充裕。各类机构融入均无难度，回购利率延续跌势，隔夜减点亦
频现。
    
    交易员并指出，距离下半月缴税尚有时日，短期内影响资金流出的市场因素不多，不过下周逆回购到期规
模仍居高位，在流动性缓和后，央行公开市场操作料再度偏向“削峰”，下周转为净回笼概率很大，届时需关
注逆回购的回收力度及对流动性的影响。
         
   “今天还是很松，（MLF）又是把一个月的量都续齐了。目前隔夜（回购利率）都已经低到减点水平了。”
北京一基金交易员说。
    
    今日在暂停逆回购的同时，中国央行公告称，当日进行了4,040亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限
一年，利率持平于3.20%。本次操作规模超过11月全月MLF到期总量。据此计算，包括逆回购和MLF全口径，本
周将净投放870亿元。
    
    北京一保险机构交易员谈到，至本月中旬前资金面应该不会遇到太大考验，不过考虑到此前为舒缓月末资
金紧张，央行逆回购存量快速上行，目前还保持在万亿以上水平，最近流动性转暖后，央行料将趁势回收，资
金也会逐渐趋向平衡。
    
    前述基金交易员亦认为，央行会根据流动性松紧程度灵活微调，“不会让市场一直处在过于宽松的水平。
”    
    
    据路透统计，下周共有6,900亿元逆回购到期。11月共有3,960亿元MLF到期，除今日的2,070亿元外，另外
两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿元。

    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:44              今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中：隔夜                  2.5353     2.5626       -2.73 
        七天                  2.7303     2.8437      -11.34 
        14天                  3.7731     3.7983       -2.52 
 上海证交所质押式回购利率                                   
     其中:隔夜                3.0300     3.0650       -3.50 
          七天                3.2450     3.2650       -2.00 
         14天                 3.5450     3.5500       -0.50 
 回购定盘利率                                               
 其中:隔夜                    2.5500     2.6000       -5.00 
      七天                    2.8600     3.1000      -24.00 
     14天                     3.7000     3.8000      -10.00 
 Shibor                                                     
     其中:隔夜                2.5772     2.6260       -4.88 
          七天                2.8249     2.8590       -3.41 
        三个月                4.4217     4.4099        1.18 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 曾祥进)

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