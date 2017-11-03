中国货币市场：MLF超量续做助资金持续充裕，关注下周逆回购回收力度

路透上海11月3日 - 中国央行周五不出意外地续做了到期的MLF（中期借贷便利），规模仍小幅超过全月 到期量，受此支撑银行间市场周五资金面持续充裕。各类机构融入均无难度，回购利率延续跌势，隔夜减点亦 频现。 交易员并指出，距离下半月缴税尚有时日，短期内影响资金流出的市场因素不多，不过下周逆回购到期规 模仍居高位，在流动性缓和后，央行公开市场操作料再度偏向“削峰”，下周转为净回笼概率很大，届时需关 注逆回购的回收力度及对流动性的影响。 “今天还是很松，（MLF）又是把一个月的量都续齐了。目前隔夜（回购利率）都已经低到减点水平了。” 北京一基金交易员说。 今日在暂停逆回购的同时，中国央行公告称，当日进行了4,040亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限 一年，利率持平于3.20%。本次操作规模超过11月全月MLF到期总量。据此计算，包括逆回购和MLF全口径，本 周将净投放870亿元。 北京一保险机构交易员谈到，至本月中旬前资金面应该不会遇到太大考验，不过考虑到此前为舒缓月末资 金紧张，央行逆回购存量快速上行，目前还保持在万亿以上水平，最近流动性转暖后，央行料将趁势回收，资 金也会逐渐趋向平衡。 前述基金交易员亦认为，央行会根据流动性松紧程度灵活微调，“不会让市场一直处在过于宽松的水平。 ” 据路透统计，下周共有6,900亿元逆回购到期。11月共有3,960亿元MLF到期，除今日的2,070亿元外，另外 两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5353 2.5626 -2.73 七天 2.7303 2.8437 -11.34 14天 3.7731 3.7983 -2.52 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0300 3.0650 -3.50 七天 3.2450 3.2650 -2.00 14天 3.5450 3.5500 -0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.6000 -5.00 七天 2.8600 3.1000 -24.00 14天 3.7000 3.8000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.5772 2.6260 -4.88 七天 2.8249 2.8590 -3.41 三个月 4.4217 4.4099 1.18 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)