中国债市动态：期现货稳中偏暖，美联储升息后逆回购及MLF利率仅温和上调

路透上海12月14日 - 令市场猜测一周的悬念终于落地，周四在美联储升息之后，中国央行公开市场逆回购及MLF利率跟随上行，但幅度仅5个bp及MLF放量却显温和，被银行间债市交易员戏称为“佛系上调”。交易员称，现券及期货早盘反响偏暖，在央行操作公告出炉后走势十分稳定，活跃券波动幅度仅约1个bp。

“(央行)玩得溜，市场反应相当稳，”上海一银行交易员称，活跃券10年国开债170215早盘gvn和tkn互现，但操作利率出炉后，成交收益率在4.82%-4.83%，较上日尾盘的4.85%略有下跌；10年国债则无成交。

“央妈真是戏精；这一波主行情已经走完了，现在是休息。”华东一银行交易员称。

中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%；MLF操作量2,880亿元人民币，超过本周六(16日)到期规模1,870亿元。

央行公开市场操作室负责人表示，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。此次央行逆回购、MLF利率上行幅度小于市场预期，但客观上仍有利于市场主体形成合理的利率预期，避免金融机构过度加杠杆和扩张广义信贷，对控制宏观杠杆率也可起到一定的作用。

上海一基金交易员称，中国跟进“加息”本身很难说是什么好消息，但是在市场预期比较充分的情况下冲击有限，操作细节也显示比较温和的态度，“5bp表示我们也有加息意愿，但是暂时幅度不大。”

美联储周三一如预期升息25个基点，预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。美国公债收益率周三下滑，因11月消费者物价报告不及分析师预估，通胀普遍回升的押注减少，支持了美联储会保持在逐步升息路径上的观点。

而稍后出炉的11月宏观数据较符合预期，债市反应不大。中国国家统计局周四公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，预估6.0%；社会消费品零售总额同比增10.2%，与路透调查预估中值一致。1-11月固定资产投资同比增长7.2%，与预估一致，继续刷新1999年12月以来最低。

截至11:00，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803报96.275元，较上日结算价上涨0.14%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.625元，较上日结算价上涨0.23%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)