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中国货币市场：MLF超量续作助缓资金面，政策利率上调影响有限
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#亚洲
December 14, 2017 / 4:35 AM / a day ago

中国货币市场：MLF超量续作助缓资金面，政策利率上调影响有限

3 分钟阅读

    路透上海12月14日 - 中国央行周四跟随美联储小幅上调逆回购和MLF利率，同时一并超量续作即将到期的MLF；银行间市场资金面早盘一度偏紧后趋改善，但跨年资金依然紧俏。交易员称，一早逆回购操作量不及预期，大行出资谨慎，致流动性紧张势头加剧，而MLF超量续作后市场情绪趋缓。
    
    他们并表示，央行今日操作整体仍未改变维持流动性紧平衡的基调，随着缴税周期渐近以及跨年需求升温等因素扰动，预计流动性整体仍将易紧难松。
    
    华北一银行交易员说，“早上有点紧，大行也出的少，一开始看到逆回购量也不多，大家心态就不好了，不过后来MLF出来之后，资金就松下来些了。”
    
    她并表示，随后央行上调政策利率也在预期之内，毕竟跟市场利率利差较大，而且上调幅度也偏温和，感觉央行整体的态度还是不会有实质性改变，机构仍需谨慎做好头寸管理。 
             
   中国央行稍早公告，今日进行总量500亿元人民币逆回购操作，期限七天和28天期，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%；同时进行的2,880亿元一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%；该MLF操作量远超本周六(16日)将到期的1,870亿元。
          
    央行公开市场操作室并负责人表示，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。预计12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。
    
    “对于2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，人民银行也已作了安排。总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。”该负责人称。
    
    美联储(FED)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。
    
    北京一券商交易员表示，虽然央行也说了12月有财政投放、跨年资金有保障，但是对于非银来说中下旬的日子还是比较难熬。其可拆借跨年的资金还在6%以上，价格还是居高不下，“毕竟市场利率早就反应出来这次加息的预期了，所以影响还好。”   
    
    中期借贷便利(MLF)方面，12月到期总量3,750亿元，其中上周三(6日)到期的1,880亿元已如期续作，规模等额对冲，也是九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例。
                  
    根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为12月15日(周五)。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:58                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8000     2.8143      -1.43
      七天                     2.8775     2.9457      -6.82
                                                  
      14天                     4.1653     4.2449      -7.96
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.8200     3.7200     +10.00
                                                  
      七天                     4.1900     4.2800      -9.00
                                                  
      14天                     4.5800     4.5400      +4.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8200     2.8200      +0.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.4000     4.2000     +20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8030     2.7880      +1.50
                                                  
       七天                    2.8680     2.8510      +1.70
                                                  
       三个月                  4.8144     4.8039      +1.05
                                                  
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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