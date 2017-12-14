中国货币市场：MLF超量续作助缓资金面，政策利率上调影响有限

路透上海12月14日 - 中国央行周四跟随美联储小幅上调逆回购和MLF利率，同时一并超量续作即将到期的MLF；银行间市场资金面早盘一度偏紧后趋改善，但跨年资金依然紧俏。交易员称，一早逆回购操作量不及预期，大行出资谨慎，致流动性紧张势头加剧，而MLF超量续作后市场情绪趋缓。 他们并表示，央行今日操作整体仍未改变维持流动性紧平衡的基调，随着缴税周期渐近以及跨年需求升温等因素扰动，预计流动性整体仍将易紧难松。 华北一银行交易员说，“早上有点紧，大行也出的少，一开始看到逆回购量也不多，大家心态就不好了，不过后来MLF出来之后，资金就松下来些了。” 她并表示，随后央行上调政策利率也在预期之内，毕竟跟市场利率利差较大，而且上调幅度也偏温和，感觉央行整体的态度还是不会有实质性改变，机构仍需谨慎做好头寸管理。 中国央行稍早公告，今日进行总量500亿元人民币逆回购操作，期限七天和28天期，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%；同时进行的2,880亿元一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%；该MLF操作量远超本周六(16日)将到期的1,870亿元。 央行公开市场操作室并负责人表示，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。预计12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。 “对于2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，人民银行也已作了安排。总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。”该负责人称。 美联储(FED)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。 北京一券商交易员表示，虽然央行也说了12月有财政投放、跨年资金有保障，但是对于非银来说中下旬的日子还是比较难熬。其可拆借跨年的资金还在6%以上，价格还是居高不下，“毕竟市场利率早就反应出来这次加息的预期了，所以影响还好。” 中期借贷便利(MLF)方面，12月到期总量3,750亿元，其中上周三(6日)到期的1,880亿元已如期续作，规模等额对冲，也是九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例。 根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为12月15日(周五)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8000 2.8143 -1.43 七天 2.8775 2.9457 -6.82 14天 4.1653 4.2449 -7.96 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8200 3.7200 +10.00 七天 4.1900 4.2800 -9.00 14天 4.5800 4.5400 +4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8200 +0.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.4000 4.2000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.8030 2.7880 +1.50 七天 2.8680 2.8510 +1.70 三个月 4.8144 4.8039 +1.05 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)