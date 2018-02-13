中国债市动态：现券收益率微降，对央行提前续做MLF反响不大

路透上海2月13日 - 中国银行间债市周二早盘活跃现券收益率微降，仍未脱离近期的窄幅震荡区间；国债期货主力合约亦未守住开盘时涨幅，早盘收报位置接近前日。央行稍早进行MLF(中期借贷便利)操作提前对冲春节假期后到期，保障春节前后流动性的操作基调未脱市场预期，对期货及现券均刺激有限。

上海一基金交易员称，10年国开债170215收益率小幅下跌至4.9925%，上日尾盘在5.00%左右；不过MLF公告后现券也未见明显的买盘涌出，成交还是少，“央行最近就流动性表态好多次了，提前续做也算符合预期吧”。

“到期续做的意思，央行公告也解释了原因，市场可能认为还是比较中性，”上海一银行交易员也称。

中国央行周二开展3,930亿元一年期MLF操作，利率持平于3.25%，春节后1月22日有2,435亿元MLF顺延到期。央行公告称，考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、MLF到期、临时准备金动用（CRA）部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响，加强预调微调。

上述基金交易员提到，假期前债市交投意愿有限，随着金融数据以及MLF续做落定，已无波动动力；美债收益率仍在上行，也增添观望情绪，节后方向还待看海外市场走势等。

美国公债收益率周一上扬，指标10年期公债收益率盘中触及2014年1月来最高的2.902%，因股市大涨和风险意愿改善令公债的避险吸引力降低。

今年春节假期为2月15日至2月21日。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.055元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1806收报92.030元，较上日结算价下跌0.02%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)