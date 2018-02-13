中国货币市场：节前交投意愿降低资金略收敛，MLF提前续作平头寸无忧

路透北京2月13日 - 中国央行公开市场周二继续暂停逆回购操作的同时开展MLF操作， 银行间市场资金面虽因假期来临交投意愿降低而有所收敛，跨春节品种利率小幅上行，但整 体依然平稳，轧平头寸问题不大。 交易员称，央行提前续作MLF意在稳定市场预期，跨春节流动性无忧，但节后面临多重 因素扰动，届时或仍需央行灵活操作。 北京一基金交易员说，“MLF出来后大家预期上改善了一些，今天钱还是有的，平头寸 没问题，就是跨春节的价格上了一点，靠近春节很多人操作的意愿很低了，钱紧点很正常。 ” 他并称，包含价格和量在内的市场流动性从全局来看还是比较稳定的，央行MLF操作明 显是在呵护市场，节前资金面问题不大。 央行稍早公告称，考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、中期借贷便 利（MLF）到期、临时准备金动用（CRA）部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响，央行 加强预调微调，今日开展MLF操作3,930亿元人民币，无逆回购操作。 北京一银行交易员表示，连日的流动性相对宽松局面下，机构跨春节需求已基本提前获 得满足，市场逐步进入假期模式，资金供需均有下降，但无碍平稳跨节。 “但节后还是要看看会不会重启逆回购吧，MLF这个本来就有到期，节后的影响因素还 是挺多的。”她称。 中国央行周二提前超额续作本月到期的中期借贷便利（MLF），以应对春节后流动性扰 动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪 的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大，整体流动性形势不宜过于乐 观。 央行上周五曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续 开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合 补充流动性，提高跨季资金供应的比重。 今年春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5756 2.5711 +0.45 七天 2.7809 2.8703 -8.94 14天 4.3437 4.0936 +25.01 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0900 3.3700 +72.00 七天 4.3950 4.6250 -23.00 14天 4.3600 4.4050 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5600 2.6000 -4.00 七天 2.8600 2.7500 +11.00 14天 4.1000 4.0700 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.5870 2.5850 +0.20 七天 2.9280 2.9180 +1.00 三个月 4.7006 4.6960 +0.46 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)