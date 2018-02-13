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February 13, 2018 / 3:41 AM / a day ago

中国货币市场：节前交投意愿降低资金略收敛，MLF提前续作平头寸无忧

3 分钟阅读

    路透北京2月13日 - 中国央行公开市场周二继续暂停逆回购操作的同时开展MLF操作，
银行间市场资金面虽因假期来临交投意愿降低而有所收敛，跨春节品种利率小幅上行，但整
体依然平稳，轧平头寸问题不大。
    
    交易员称，央行提前续作MLF意在稳定市场预期，跨春节流动性无忧，但节后面临多重
因素扰动，届时或仍需央行灵活操作。
    
    北京一基金交易员说，“MLF出来后大家预期上改善了一些，今天钱还是有的，平头寸
没问题，就是跨春节的价格上了一点，靠近春节很多人操作的意愿很低了，钱紧点很正常。
”
    
    他并称，包含价格和量在内的市场流动性从全局来看还是比较稳定的，央行MLF操作明
显是在呵护市场，节前资金面问题不大。
    
    央行稍早公告称，考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、中期借贷便
利（MLF）到期、临时准备金动用（CRA）部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响，央行
加强预调微调，今日开展MLF操作3,930亿元人民币，无逆回购操作。
    
    北京一银行交易员表示，连日的流动性相对宽松局面下，机构跨春节需求已基本提前获
得满足，市场逐步进入假期模式，资金供需均有下降，但无碍平稳跨节。
    
    “但节后还是要看看会不会重启逆回购吧，MLF这个本来就有到期，节后的影响因素还
是挺多的。”她称。
    
    中国央行周二提前超额续作本月到期的中期借贷便利（MLF），以应对春节后流动性扰
动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪
的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大，整体流动性形势不宜过于乐
观。
    
    央行上周五曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续
开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合
补充流动性，提高跨季资金供应的比重。
        
    今年春节假期为2月15日至2月21日。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:31                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5756     2.5711      +0.45
      七天                     2.7809     2.8703      -8.94
                                                  
      14天                     4.3437     4.0936     +25.01
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.0900     3.3700     +72.00
                                                  
      七天                     4.3950     4.6250     -23.00
                                                  
      14天                     4.3600     4.4050      -4.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5600     2.6000      -4.00
                                                  
      七天                     2.8600     2.7500     +11.00
                                                  
      14天                     4.1000     4.0700      +3.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5870     2.5850      +0.20
                                                  
       七天                    2.9280     2.9180      +1.00
                                                  
       三个月                  4.7006     4.6960      +0.46
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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