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亚洲
March 7, 2018 / 4:28 AM / 2 days ago

中国货币市场：MLF到期完全对冲操作流动性更趋宽松，短期资金压力有限

3 分钟阅读

    路透上海3月7日 - 中国央行公开市场周三进行了MLF（中期借贷便利）操作，完全对冲
到期规模，银行间市场资金面则更趋宽松，隔夜回购利率减点（低于加权水平）频现。而由
于距季末仍有一段时间，短期资金面压力依旧有限。
    
    交易员并指出，市场资金供给充盈，预计公开市场近日仍会维持回笼态势，不过因为到
期规模较小，对流动性影响有限；此外有关放松商业银行贷款损失准备监管要求的消息，更
多是心理层面的影响，难带来实质利好。
    
    “今天松的彻底，一大早出钱的就很多，MLF到期也对冲掉了，隔夜减点的不少，”北
京一基金公司交易员称。
    
    华东一银行交易员亦表示，尽管央行公开市场此前几日整体维持小幅净回笼态势，但对
市场流动性总量影响有限，“开盘没多久很多机构就开始减点，钱多的人也没办法，早上不
出，下午出不去还是得减点。”
    
    中国央行周三公告，今日仅进行了1,055亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年
，利率持平于3.25%，未进行逆回购操作。因今日没有逆回购到期，上述操作与今日MLF到期
量完全对冲。
    
    业内人士称，从今日MLF操作仅覆盖当日到期，以及全月到期时间和规模来看，央行很
可能在本月再进行一次MLF操作，但时间点是否会参考美联储议息决定尚无法确定。
    
    3月共有2,950亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中今日到期1,055亿元，下周五(16日)还
有1,895亿元MLF到期。按照日程，3月20日至3月21日美联储将举行为期两天的议息会议，并
在21日宣布利率决定。
    
    上述银行交易员谈到，资金更显充裕暂时看不到什么特别的原因，昨日有关银行贷款损
失监管要求将放松的消息，一度给债市带来明显提振，但从目前来看，这一措施释放的资金
进入银行间市场的可能性并不大，因此对其利好效应不可高估。
    
    两位消息人士周二透露，中国银监会近日发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求
。其中，将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整
为1.5%-2.5%。
     
    以下为主要货币市场利率报价： 
        
 北京时间11:59             今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                  2.5650    2.5867       -2.17 
       七天                  2.8267    2.8659       -3.92 
       14天                  3.5450    3.7193      -17.43 
 上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜                3.0900    3.0850        0.50 
         七天                3.2650    3.2350        3.00 
        14天                 3.4000    3.5100      -11.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.5900    2.6000       -1.00 
                        >                       
     七天                    3.0000    3.1000      -10.00 
    14天                     3.6000    3.8000      -20.00 
 Shibor                                                   
    其中:隔夜                2.5920    2.6170       -2.50 
         七天                2.8730    2.8860       -1.30 
       三个月                4.7364    4.7332        0.32 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
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