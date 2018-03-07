中国货币市场：MLF到期完全对冲操作流动性更趋宽松，短期资金压力有限

路透上海3月7日 - 中国央行公开市场周三进行了MLF（中期借贷便利）操作，完全对冲 到期规模，银行间市场资金面则更趋宽松，隔夜回购利率减点（低于加权水平）频现。而由 于距季末仍有一段时间，短期资金面压力依旧有限。 交易员并指出，市场资金供给充盈，预计公开市场近日仍会维持回笼态势，不过因为到 期规模较小，对流动性影响有限；此外有关放松商业银行贷款损失准备监管要求的消息，更 多是心理层面的影响，难带来实质利好。 “今天松的彻底，一大早出钱的就很多，MLF到期也对冲掉了，隔夜减点的不少，”北 京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员亦表示，尽管央行公开市场此前几日整体维持小幅净回笼态势，但对 市场流动性总量影响有限，“开盘没多久很多机构就开始减点，钱多的人也没办法，早上不 出，下午出不去还是得减点。” 中国央行周三公告，今日仅进行了1,055亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年 ，利率持平于3.25%，未进行逆回购操作。因今日没有逆回购到期，上述操作与今日MLF到期 量完全对冲。 业内人士称，从今日MLF操作仅覆盖当日到期，以及全月到期时间和规模来看，央行很 可能在本月再进行一次MLF操作，但时间点是否会参考美联储议息决定尚无法确定。 3月共有2,950亿元中期借贷便利(MLF)到期，其中今日到期1,055亿元，下周五(16日)还 有1,895亿元MLF到期。按照日程，3月20日至3月21日美联储将举行为期两天的议息会议，并 在21日宣布利率决定。 上述银行交易员谈到，资金更显充裕暂时看不到什么特别的原因，昨日有关银行贷款损 失监管要求将放松的消息，一度给债市带来明显提振，但从目前来看，这一措施释放的资金 进入银行间市场的可能性并不大，因此对其利好效应不可高估。 两位消息人士周二透露，中国银监会近日发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求 。其中，将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整 为1.5%-2.5%。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5650 2.5867 -2.17 七天 2.8267 2.8659 -3.92 14天 3.5450 3.7193 -17.43 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0900 3.0850 0.50 七天 3.2650 3.2350 3.00 14天 3.4000 3.5100 -11.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.5900 2.6000 -1.00 > 七天 3.0000 3.1000 -10.00 14天 3.6000 3.8000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.5920 2.6170 -2.50 七天 2.8730 2.8860 -1.30 三个月 4.7364 4.7332 0.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)