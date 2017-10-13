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中国货币市场：MLF超额续做资金面更松，X-REPO早盘即现大减点出隔夜
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2017年10月13日 / 凌晨4点09分 / 8 天内

中国货币市场：MLF超额续做资金面更松，X-REPO早盘即现大减点出隔夜

3 分钟阅读

    路透上海10月13日 - 尽管市场此前猜疑纷纷，中国央行周五仍开展4,980亿元人民币中
期借贷便利(MLF)，延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作，银行间资金面周五更趋宽
松。
    
    在大量减点成交带动下，隔夜资金价格早盘即下行明显，X-REPO(质押式回购匿名点击
交易)系统也出现了集体低价出隔夜的少见现象；询价交易方面，押券条件亦多宽松。
    
    北京一基金交易员称，早间开盘不久就有银行交易员来询是否有隔夜资金需求，并且主
动提出可以接受信用债质押，报价加权，“第一次感觉被银行临幸了”。
        
    上海一券商交易员也表示，资金面比昨天更加松，“X-REPO上也有不少银行出钱，隔夜
已经减点了，才2.45%；MLF有点意外吧，昨天还有人猜可能不续做。”

    参考近午间银行间隔夜质押式回购2.55%左右的加权平均利率，上述2.45%的利率减点幅
度已经达到10个bp。
    
    周五隔夜Shibor利率亦连续第二日大幅下行，跌5.20个bp报2.6050%，创7
月10日以来逾三个月低点。
     
    中国央行周五公告称，今日进行了4,980亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%，
逆回购则未操作。上述MLF操作量超出10月MLF 4,395亿元的到期总量。今日有840亿元MLF和
200亿元逆回购到期。
    
    不过，考虑到下周二(17日)、下周三(18日)分别有1,280亿元和2,275亿元MLF到期，以
及下周逆回购总到期量也有1,700亿元，交易员表示，下周资金面可能会有所收敛；因此相
较于供给泛滥的隔夜，七天期的供需相对平衡一些。
    
    上述上海一券商交易员认为，下周初央行公开市场可能会暂停逆回购，不过MLF逐步到
期回笼后就有不确定性，“下周能松到什么时候，还是要看逆回购对冲多少的”。
    
    “10月再往后还要缴税，希望到月底都不紧就好，”上海一保险交易员表示。
    
    中国财政部和央行将于下周一(16日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，
操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。        
            
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:38                    今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                      
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中:隔夜                          2.5551   2.6014     -4.63
      七天                           2.8161   2.8299     -1.38
      14天                           3.7360   3.7873     -5.13
 上海证交所质押式回购利率                                     
  其中:隔夜                          2.9750   2.9250     +5.00
      七天                           3.3700   3.4550     -8.50
      14天                           3.9100   3.8500     +6.00
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                          2.5700   2.6200     -5.00
      七天                           3.1000   3.3000    -20.00
      14天                           3.8000   3.8000      0.00
 Shibor                                                       
  其中:隔夜                          2.6050   2.6570     -5.20
      七天                           2.8516   2.8860     -3.44
      三个月                         4.3599   4.3581     +0.18
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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