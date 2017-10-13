中国货币市场：MLF超额续做资金面更松，X-REPO早盘即现大减点出隔夜

路透上海10月13日 - 尽管市场此前猜疑纷纷，中国央行周五仍开展4,980亿元人民币中 期借贷便利(MLF)，延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作，银行间资金面周五更趋宽 松。 在大量减点成交带动下，隔夜资金价格早盘即下行明显，X-REPO(质押式回购匿名点击 交易)系统也出现了集体低价出隔夜的少见现象；询价交易方面，押券条件亦多宽松。 北京一基金交易员称，早间开盘不久就有银行交易员来询是否有隔夜资金需求，并且主 动提出可以接受信用债质押，报价加权，“第一次感觉被银行临幸了”。 上海一券商交易员也表示，资金面比昨天更加松，“X-REPO上也有不少银行出钱，隔夜 已经减点了，才2.45%；MLF有点意外吧，昨天还有人猜可能不续做。” 参考近午间银行间隔夜质押式回购2.55%左右的加权平均利率，上述2.45%的利率减点幅 度已经达到10个bp。 周五隔夜Shibor利率亦连续第二日大幅下行，跌5.20个bp报2.6050%，创7 月10日以来逾三个月低点。 中国央行周五公告称，今日进行了4,980亿元MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%， 逆回购则未操作。上述MLF操作量超出10月MLF 4,395亿元的到期总量。今日有840亿元MLF和 200亿元逆回购到期。 不过，考虑到下周二(17日)、下周三(18日)分别有1,280亿元和2,275亿元MLF到期，以 及下周逆回购总到期量也有1,700亿元，交易员表示，下周资金面可能会有所收敛；因此相 较于供给泛滥的隔夜，七天期的供需相对平衡一些。 上述上海一券商交易员认为，下周初央行公开市场可能会暂停逆回购，不过MLF逐步到 期回笼后就有不确定性，“下周能松到什么时候，还是要看逆回购对冲多少的”。 “10月再往后还要缴税，希望到月底都不紧就好，”上海一保险交易员表示。 中国财政部和央行将于下周一(16日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标， 操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5551 2.6014 -4.63 七天 2.8161 2.8299 -1.38 14天 3.7360 3.7873 -5.13 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9750 2.9250 +5.00 七天 3.3700 3.4550 -8.50 14天 3.9100 3.8500 +6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.6200 -5.00 七天 3.1000 3.3000 -20.00 14天 3.8000 3.8000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6050 2.6570 -5.20 七天 2.8516 2.8860 -3.44 三个月 4.3599 4.3581 +0.18 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)