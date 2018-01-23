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January 23, 2018 / 8:55 AM / a day ago

使用手机交易外汇的比例上升 尽管银行并不鼓励--调查

1 分钟阅读

路透伦敦1月22日 - 摩根大通周一公布的调查结果显示，越来越多的交易员使用智能手机执行外汇交易。

摩根大通(JPM.N)对400名机构交易员进行的第二次年度线上调查显示，现在使用手机应用开展交易的投资者占比增加约20个百分点至37%左右。受访交易员大多专注于外汇市场。

禁止在移动设备上开展交易的公司政策仍然是主要阻碍。

但摩根大通的电商销售和市场部全球主管Scott Wacker表示，电子交易将继续增长，“无论是作为外部监管推动的结果，还是内部提升效率的努力。”

“随着市场对移动交易技术的安全协议日益认同，我们预计使用移动设备的金融市场电子交易和互动将越来越多，”Wacker对路透表示。

调查还显示，2018年通过电子渠道完成的名义成交量平均占比将上升至74%，去年这个比例为68%。

    在通过电子渠道进行的交易比例方面，尽管外汇市场交易远远领先于固定收益交易，但交易员称，还有相当大量的外汇掉期和期权交易还没迁至电子渠道。

    调查还发现，市场结构和监管调整是引发外汇交易员担忧的最大原因，约有37%的受访者称这是他们面临的最大问题，其次是地缘政治事件和全球经济不确定性，分别占27%和25%。(完)

    编译 王灿/王颖/王琛；审校 张明钧/白云

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